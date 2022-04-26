Официально: дату релиза MX vs. ATV Legends перенесли на июнь

Вадим Карасев





Команда Rainbow Studios сообщила, что не успевает закончить игру MX vs. ATV Legends к ранее заявленной дате релиза — 24 мая. Им потребуется дополнительный месяц, чтобы завершить проект, и новая дата релиза назначена на 28 июня 2022 года.

В своем заявлении о переносе игры разработчики отмечают, что перед ними стоит непростая задача — сохранить в игре все, что нравится игрокам, при этом заметно расширив количество контента. Они отмечают, что у них получилось это сделать — MX vs. ATV Legends предлагает «больше геймплея, чем любая предыдущая игра MX vs. ATV, но в то же время ощущается как классическая игра франшизы». Разработчики говорят, что работают и над качеством геймплея, стараясь предложить игрокам максимальную частоту кадров.

Напомним, MX vs. ATV Legends — это гонки по бездорожью на мотоциклах, вездеходах и квадроциклах. Игра выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных платформах.

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