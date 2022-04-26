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Официально: Matchpoint — Tennis Championships будет в Game Pass в день релиза

Официально: Matchpoint — Tennis Championships будет в Game Pass в день релиза


Новый симулятор тенниса Matchpoint — Tennis Championships от Koch Media и Kalypso был анонсирован в начале этого года. Проект обещали выпустить весной, но разработчики немного не успевают с релизом. Сегодня они объявили дату, когда планируют выпустить Matchpoint — Tennis Championships, плюс сообщили, что проект станет частью подписки Game Pass.

Игра Matchpoint — Tennis Championships выходит на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах 7 июля 2022 года. Игра сразу после релиза появится в подписке Game Pass — ниже можно посмотреть новый трейлер, приуроченный к этому анонсу.


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Matchpoint — Tennis Championships представляет собой симулятор тенниса, в котором разработчики обещают обширную карьеру, 16 лицензированных спортсменов и множество многопользовательских режимов.

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По материалам: newxboxone

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