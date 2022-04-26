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Оксану Акиньшину раскритиковали за то, что она отдала детей бывшему мужу

Оксану Акиньшину раскритиковали за то, что она отдала детей бывшему мужу
Роза Сябитова прошлась по актрисе Оксане Акиньшиной. Телесваху шокировала новость о том, что дети актрисы не живут с ней. 60-летняя Роза Сябитова призвала 35-летнюю Оксану Акиньшину найти способ договориться с бывшим мужем. Исполнительница главной роли в сериале «Контейнер» является многодетной мамой. Оксана родила троих детей от разных мужчин. 12-летний Филипп появился на свет в браке актрисы с бизнесменом Дмитрием Литвиновым. 9-летний Константин и 5-летняя Эмми родились в союзе Акиньшиной с кинопродюсером Арчилом Геловани. Артистка не может себе позволить часто видеться с ними. Старший ребенок живет в Санкт-Петербурге с бабушкой, а младшие дети находятся в Тбилиси вместе с отцом. Оксана развелась с ним в 2018 году. Бывший муж поставил жесткое условие — не согласился отдать сына и дочь матери. Также бизнесмен поступил, когда разводился с первой женой, сообщает «КП». Кинозвезда старается не впадать в отчаяние. Актриса фильма «Чернобыль» тратит силы на карьеру, а недавно у нее начались отношения с Данилой Козловским. Влюбленные вывозили сына и дочь Оксаны на горнолыжный курорт.
Роза Сябитова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Однако Роза Сябитова считает, что у Оксаны серьезные проблемы, которые нужно решать. Звезда Первого канала призвала актрису приложить максимум усилий, чтобы вернуть детей. По мнению телесвахи, Акиньшина рискует остаться в одиночестве. «Никто выше головы не прыгнет, и Акиньшина не переделает суть жизни. Само преступление уже есть, нормальная мама детей не отдает. Для нормальной мамы самое страшное быть разлученной с детьми — это ужасный ужас. В ее преступление уже есть наказание. Если она сейчас включит мозг, то успеет всё исправить. А захочет заниматься личной жизнью, то это ее выбор. Но детской любви и уважения может не ждать», — заявила Сябитова. Партнерша Ларисы Гузеевой в программе «Давай поженимся!» заверила Оксану, что можно совмещать личную жизнь и заботу о детях. При этом в случае неудач с возлюбленным звезду будет кому поддержать. «Время пройдет, отношения могут закончиться, а дети вырастут без нее. Время упущено. Наши дети — это аттестат зрелости родителей. И когда Оксана станет старенькая, они не придут, не помогут. Винить будет некого, только себя, что не додала, не сделала. А пока она не очень хорошая мать, можно кол поставить. Раз троих родила и раздала», — цитирует издание Woman.ru Розу.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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