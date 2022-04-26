Оксану Акиньшину раскритиковали за то, что она отдала детей бывшему мужу

Роза Сябитова прошлась по актрисе Оксане Акиньшиной. Телесваху шокировала новость о том, что дети актрисы не живут с ней. 60-летняя Роза Сябитова призвала 35-летнюю Оксану Акиньшину найти способ договориться с бывшим мужем. Исполнительница главной роли в сериале «Контейнер» является многодетной мамой. Оксана родила троих детей от разных мужчин. 12-летний Филипп появился на свет в браке актрисы с бизнесменом Дмитрием Литвиновым. 9-летний Константин и 5-летняя Эмми родились в союзе Акиньшиной с кинопродюсером Арчилом Геловани. Артистка не может себе позволить часто видеться с ними. Старший ребенок живет в Санкт-Петербурге с бабушкой, а младшие дети находятся в Тбилиси вместе с отцом. Оксана развелась с ним в 2018 году. Бывший муж поставил жесткое условие — не согласился отдать сына и дочь матери. Также бизнесмен поступил, когда разводился с первой женой, сообщает «КП». Кинозвезда старается не впадать в отчаяние. Актриса фильма «Чернобыль» тратит силы на карьеру, а недавно у нее начались отношения с Данилой Козловским. Влюбленные вывозили сына и дочь Оксаны на горнолыжный курорт.Роза Сябитова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Однако Роза Сябитова считает, что у Оксаны серьезные проблемы, которые нужно решать. Звезда Первого канала призвала актрису приложить максимум усилий, чтобы вернуть детей. По мнению телесвахи, Акиньшина рискует остаться в одиночестве. «Никто выше головы не прыгнет, и Акиньшина не переделает суть жизни. Само преступление уже есть, нормальная мама детей не отдает. Для нормальной мамы самое страшное быть разлученной с детьми — это ужасный ужас. В ее преступление уже есть наказание. Если она сейчас включит мозг, то успеет всё исправить. А захочет заниматься личной жизнью, то это ее выбор. Но детской любви и уважения может не ждать», — заявила Сябитова. Партнерша Ларисы Гузеевой в программе «Давай поженимся!» заверила Оксану, что можно совмещать личную жизнь и заботу о детях. При этом в случае неудач с возлюбленным звезду будет кому поддержать. «Время пройдет, отношения могут закончиться, а дети вырастут без нее. Время упущено. Наши дети — это аттестат зрелости родителей. И когда Оксана станет старенькая, они не придут, не помогут. Винить будет некого, только себя, что не додала, не сделала. А пока она не очень хорошая мать, можно кол поставить. Раз троих родила и раздала», — цитирует издание Woman.ru Розу.