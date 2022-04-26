Отделения Пенсионного фонда будут работать в майские праздники

18:23 Автор: Виктория Карташева

В соответствии с поручение министерства труда и соцзащиты клиентские службы Пенсионного фонда будут работать в праздничные и выходные мая, чтобы принимать обращения семей за новым пособием на детей от восьми до 17 лет. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Такое пособие смогут получить малообеспеченные семьи. Выплаты назначают после комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.

Территориальные офисы фонда с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая будут работать по спецграфику, чтобы вести прием по оформления новой выплаты. Их работу будут сопровождать операторы Единого контакт-центра 8-800-600-00-00, у которых можно будет проконсультироваться по вопросам оформления пособия.

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Информацию о графике работы офисов ПФР можно будет узнать на сайтах региональных отделений фонда. Уточнить его можно будет также по справочным телефонам, указанным на порталах.

Ранее сообщалось, что на Госуслугах с 26 апреля можно досрочно заполнить заявление на выплаты на детей от 8 до 17 лет. Заявление будут рассматривать в течение 10 рабочих дней, однако в некоторых случаях срок рассмотрения могут продлить.

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