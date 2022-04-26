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Павел Деревянко рассказал о своей свадьбе

Павел Деревянко рассказал о своей свадьбе
Актер Павел Деревянко не давно появился на светском мероприятии с молодой пассией. Артист не так давно разошелся с матерью своих детей, которую так и не взял в жены. Разрыв с Дарьей Мясищевой актер переживал нелегко, ведь его накрыла депрессия, причем настолько глубокая, что он решил обратиться к психологу. В итоге артист встал на ноги, но не с помощью специалиста, а благодаря съемкам в новом проекте, где ему досталась роль убийцы. «Меня эта картина излечила», – признался Павел Деревянко.
Павел Деревянко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Звезда театра и кино – настоящий сердцеед, ведь ему в разное время приписывали романы то с актрисами, то с моделями, то с певицами. Да, и будучи в отношениях с Дарьей Мясищевой, он то и дело ходил налево, причем этот факт актер не скрывает. Только после разрыва с гражданской женой он задумался о своих поступках, но в конце концов, кажется, пришел в себя. Ведь, как передает «Пятый канал», он уже успел засветить на публике в компании неизвестной молодой незнакомки. «Вон я с одной пришел. Умница, красавица», – описал он новую избранницу. Поклонников Павла Деревянко интересует вопрос: собирается ли вообще их кумир в ближайшее время остепениться и жениться. Судя по любви звезды театра и кино к женщинам, фанаты этого дня не дождутся. По словам актера, его вполне устраивает его нынешний образ жизни.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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