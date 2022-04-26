Пелагея привела подросшую дочку на Пасху в церковь

Певица Пелагея поделилась фото 5-летней дочери Таисии с корзинкой пасхальных яиц. Пелагея уже много лет строит карьеру певицы. Она является одно из самых успешных исполнительниц народных песен и романсов. Артистка также частая гостья на телевизионных шоу. Она не раз была наставницей в проекте «Голос. Дети». Пелагея любит носить женственные платья. На сцене ее также можно увидеть в кокошнике. Примечательно, что и ее дочка Таисия уже поет. Несколько лет Пелагея прожила с Иваном Телегиным, но с хоккеистом она развелась. Они порой видятся ради дочки, отмечая вместе праздники. Недавно певица вернулась с гастролей и а провела время с наследницей в Подмосковье.Пелагея с дочерью Таисией А также артистка отметила с ней Пасху. В соцсети Пелагея опубликовала фото дочки, которая несла корзинку с пасхальными яйцами из храма. Таисия была в нежно-розовом платье из органзы и модной куртке цвета «фуксия» с отливом металлик.Таисия Телегина Поклонники восхитились маленькой дочкой звезды. Многие отметили, что девочка стала еще больше похожа на маму. «В пять лет такая большая», «Чудесный ребенок», «До чего хорошенькая», «Это очень мило», Тася — чудесный лучик света«, «Пелагея, она ваша копия», «Ну такая куколка», «Обожаю эту позитивную девочку», «Таська счастливая», «Что за модница», — прокомментировали пост подписчики.