Певец Хабиб — биография: личная жизнь, национальность, сколько лет, дети, родители, новости (фото)

Детство певца

Работа криминалистом

Ютуб и ТикТок

Увольнение

Первые шаги

«Ягода малинка»

Ольга Бузова

Проект «Песни»

Кастинг

Зрительские симпатии

Биография певца Хабиба: личная жизнь

Девушки

«Дочь»

Интересные факты

Яркая звезда российской эстрады Хабиб Шарипов обрел широкую известность на проекте «Песни», организованном телеканалом ТНТ. Самым известным его треком считается хит «Ягода-малинка». Некоторое время биография певца Хабиба Шарипова была тесно связана с криминалистикой. Сегодня он успешный блогер, автор и исполнитель многих популярных песен.Несмотря на то что в наши дни Хабиб — уже известный певец, имеющий множество поклонников, о ранних годах его жизни известно немного. Родился исполнитель популярных песен 1 июня 1990 года в Казани. По национальности Хабиб Шарипов татарин. Личная жизнь его родителей сложилась хорошо, и в биографии певца было детство, прошедшее в теплой семейной атмосфере. Воспитывался будущий популярный исполнитель в традициях своего народа, одним из постулатов которых считается уважение к старшим.Уже будучи известным, певец не раз признавался поклонникам в том, что самым дорогим и ценным в его жизни всегда будут оставаться родители.После окончания средней школы Хабиб решил пойти по стопам своего отца, бывшего милиционера. Юноша решил выучиться на юриста. Закончив вуз, он несколько лет проработал экспертом-криминалистом.Работа в органах — постоянные выезды на происшествия, тяжелая психологическая атмосфера, сложные экспертизы — не нравилась Хабибу. Будущей звезде приходилось сталкиваться лицом к лицу со смертью и человеческим горем. Но уволиться сразу Хабиб не мог. После института будущий певец был обязан отработать в полиции хотя бы 5 лет.Профессиональная деятельность отнимала у Хабиба много времени, но он все равно находил время заниматься любимым делом — музыкой. По ночам будущий исполнитель хитов писал песни, жертвуя сном. Музыкальной школы Хабиб никогда не посещал. На гитаре он выучился играть самостоятельно.Во время работы в милиции аудиторией Хабиба были лишь его родственники, коллеги и друзья. Песни будущей звезды были действительно талантливыми, и близкие люди не раз советовали ему сделать свое творчество достоянием широкой публики. В конечном итоге Хабиб Шарипов обзавелся собственным блогом на Ютубе, где и начал выкладывать результаты творческой деятельности.В какой-то момент в биографии потомственного криминалиста случился перелом. Хабиб Шарипов решил уволиться из полиции и посвятить себя творчеству целиком.От родителей свое увольнение из органов Хабиб решил скрыть. Перелом в его биографии наступил тогда, когда он арендовал квартиру и несколько недель занимался оборудованием ее для съемки музыкальных роликов. Лишь когда все было готово, Хабиб Шарипов решился рассказать о своем поступке отцу.Поначалу решение об уходе из органов вызвало недовольство, и лишь когда отец увидел квартиру Хабиба, сменил гнев на милость. Родители молодого человека поняли, что намерения у сына более чем серьезные.Сегодня, когда Хабиб Шарипов стал известным исполнителем, его родители гордятся им. Мама и папа певца, по его словам, делают фотографии каждый раз, когда видят его по телевизору.Канал на Ютубе Хабиб Шарипов создал задолго до того, как решил уволиться из милиции. К тому времени, когда он начал снимать ролики в арендованной квартире, у него уже было около 200 тыс. подписчиков. Преодолев застенчивость, Хабиб начал публиковать в своем блоге клипы в виде каверов на известные треки популярных исполнителей.Первое время основой творчества Хабиба были песни:Ани Лорак;Егора Крида;Димы Билана;Текилы и пр.Некоторое время поклонники певца на Ютубе считали, что Хабиб — это псевдоним, но на самом деле это и есть настоящее имя певца.Ролики Хабиба собирали огромное количество лайков. Но настоящий фурор произвел в 2017 году кавер на песню группы Artik & Asti «Неделимы».Высоко оценивали творчество молодого блогера не только обычные меломаны на Ютубе, но и звезды. Исполнители, на песни которых Хабиб создавал свои ролики, давали ему очень высокие оценки.В 2019 году Хабиб Шарипов обзавелся собственным каналом и в ТикТок. Раскрутить блог в этой соцсети певцу помогла необычная идея. Хабиб подходил на улице к прохожим, напевал начало какой-нибудь популярной песни и предлагал продолжить ее. Ролики с таким сюжетом моментально становились очень популярными.Несколько песен, написанных Хабибом — «Девчонка с нашего двора», «Ближе» — стали достаточно известными среди пользователей ТикТока. А «Ягода-малинка», вышедшая в 2020 году, буквально захватила известный молодежный видеохостинг.Премьера трека пришлась на 17 ноября. И уже спустя несколько дней песня «Ягода-малинка» заняла 6 место в TikTok и 4 в «Яндексе», а также поднялась на первые позиции в Apple Music и iTunes.В комментариях к новому хиту Хабиб посоветовал молодым исполнителями не сдаваться и действовать. Даже не имея хорошего продюсера, приложив усилия и доверяя себе, можно добиться желаемого результата.В начале творческого пути работу Хабиба Шарипова поддерживали многие известные исполнители. Но особую роль в жизни певца сыграла Ольга Бузова. Хабиб, по его признанию, всегда был поклонником творчества этой певицы.Однажды Ольга Бузова объявила в ТикТок о конкурсе молодых певцов на лучшее исполнение одной из своих песен. Хабиб решил принять участие в испытании. Певец написал кавер на трек Ольги «Не обижай меня». Свой ролик Хабиб снял на крыше высотной многоэтажки на фоне заходящего солнца. Клип получился необыкновенно красивым.Бузова высоко оценила усилия Хабиба и призналась, что уже давно наблюдает за его работой в интернете. Ролик певца выиграл в конкурсе. Бузова начала рекомендовать песни Хабиба своим подписчикам.Позднее Хабиб признался, что в тот момент, когда он узнал о победе в конкурсе Ольги, был буквально «на седьмом небе от счастья».Победа в конкурсе Ольги Бузовой окрылила Хабиба, и он решил отправиться в Москву на конкурс канала ТНТ «Песни». Москва, как позднее признавался певец, встретила его дружелюбно. Исполнитель до сих пор не считает столицу городом бездушных людей, интересующихся только зарабатыванием денег. Однако, как рассказывал Шарипов позднее, надежды на то, что он попадет в проект «Песни», у него тогда практически не было.В кастинге проекта «Песни» участвовало 18 тыс. молодых певцов. Отобраны же должны были быть только 18 человек — конкурс был сумасшедший. И действительно, песня Ольги Бузовой «Мало половин» вызвала у членов жюри только недоумение. Само исполнение Хабиба понравилось комиссии, но ни один из трех членов жюри не захотел видеть молодого исполнителя в своей команде. Звезды посоветовали Хабибу продумать репертуар.Однако на конкурс Хабиб Шарипов все попал. Одно из правил проекта гласило, что участвовать в нем сможет певец по результатам зрительских симпатий. Этим 19-м исполнителем и стал Хабиб Шарипов. В свою команду певца взял Максим Фадеев. В последующем Хабиб некоторое время работал с этим продюсером, но, как и многие другие молодые исполнители, певец не смог мириться с тяжелым характером Фадеева, и вскоре ушел от него.В конкурсе «Песни» Хабиб не выиграл. Однако его яркая манера выступления и личные качества впечатлили зрителей и запомнились им.О своей личной жизни Хабиб Шарипов распространяться не любит, несмотря даже на то, что человек он открытый и охотно общается с поклонниками в соцсетях. Известно лишь, что ни жены, ни даже девушки у певца на настоящий момент нет. Однажды, устав от вопросов поклонников, Хабиб даже создал шуточную сторис о том, что ищет подругу. В ролике певец переживал о том, чтобы не забыть купить супруге цветы. Но потом вспомнил, что никакой жены у него нет.Как бы там ни было, с девушками певца замечают довольно-таки часто. Наиболее известные подруги исполнителя:его знакомая москвичка, приходившая в ним на кастинг на ТНТ;несколько миловидных блогерш;Леля Баранова — ходили слухи о романе певца с участницей проекта «Улица»;Наташа Маркова — также, по слухам, которые многие считают безосновательными, возлюбленная исполнителя.Видео с девушками Хабиб часто выкладывает на своих страничках в соцсетях.В своих интервью певец признается, что на настоящий момент старается избегать даже коротких романов. Все свое время исполнитель посвящает творчеству.Детей, как и жены или подруги, у Хабиба нет. Однажды поклонники, ориентируясь на возраст, приняли за дочь певца одну из 10-летних блогерш, с которой Хабиб сфотографировался. Однако Милана Хаметова оказалась не дочерью исполнителя, а всего лишь его дальней родственницей.По словам Хабиба Шарипова, его не интересуют краткосрочные романы не только по причине того, что он очень занят работой. Певец мечтает о стабильных отношениях и собственной семье. В девушках он ценит верность и заботливость. Хабиб не исключает возможности и того, что такая подруга может быть найдена им когда-нибудь в среде его поклонниц. Однако хорошим мужем и отцом певец видит себя не ранее, чем через 20 лет.Несмотря на то что в данный момент жениться или даже заводить подругу Хабиб не собирается, однажды он едва не женился. Еще до приезда в Москву у певца были длительные отношения с девушкой. Исполнитель даже хотел сделать подруге предложение. Однако музыкальная карьера и переезд в столицу спутали все его планы. Длительный роман закончился ничем.Согласно статистике, большинству мужчин у нас в стране нравятся блондинки. Хабиб в число таких представителей сильного пола не входит. Как-то он признался, что предпочитает брюнеток. Причем больше всего певцу нравятся девушки невысокого роста. Также Хабиб рассказывал поклонникам о том, что не выносит у девушек яркого макияжа.Не так давно Хабиб признавался, что ему очень понравилась одна из молодых актрис. Девушка снималась в клипе исполнителя «Грустинка», который стал продолжением песни «Ягода-малинка». Съемки этого клипа проходили в Иркутске. И позднее Хабиб признался, что работа главной героини ролика его очень впечатлила. Поклонники отметили, что интерес к девушке у Хабиба можно заметить даже по ходу самого ролика.Певец Хабиб стал на российской эстраде еще одним молодым исполнителем, добившимся успеха самостоятельно. Карьеру певцу удалось сделать даже без помощи продюсера. Семья исполнителя далека от музыки, и своей популярностью он обязан лишь собственному таланту. Поклонники надеются, что Хабиб напишет еще много песен, которые обязательно займут верхние позиции в хит-парадах. Также почитатели таланта Хабиба желают ему однажды найди девушку своей мечты и создать собственную счастливую семью.