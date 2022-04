Подробности о A Plague Tale Requiem и As Dusk Falls расскажут уже скоро

Вадим Карасев





В этом году для Xbox и Game Pass выйдет немало проектов, про которые давно не появляется новой информации. Но уже скоро ее можно ожидать — на лето запланировано немало игровых трансляций и мероприятий в рамках Summer Games Fest 2022. Одно из них — фестиваль Tribeca Games, который откроется 10 июня, перед его началом запланировано мероприятие, которое начнется в 22:00 по московскому времени.

A Plague Tale Requiem откроет мероприятие, будет доступна 40-минутная демонстрация. Можно ожидать, что разработчики не только покажут много нового геймплея, но и объявят дату релиза, если она не будет сообщена до этого. Напомним, что выйдет A Plague Tale Requiem на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC, плюс сразу после релиза появится в Game Pass.

As Dusk Falls — еще одна игра для Game Pass, которая давно не получала новой информации. В рамках Tribeca Games заявлено, что игра получит 60-минутную демо-версию.

Помимо этих двух проектов, обещана новая информация про Cuphead — The Delicious Last Course, American Arcadia и ряд других проектов.