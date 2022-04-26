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Правительство упростит поиск доноров костного мозга

Правительство упростит поиск доноров костного мозга

01:07  Автор: Екатерина Куминова


Законопроект: № 1148614-7



Единый федеральный регистр доноров костного мозга увеличит шансы пациентов, нуждающихся в его пересадке, и сократит ожидание операции. 26 апреля Совет Федерации рассмотрит на своем пленарном заседании соответствующий закон, принятый 20 апреля Госдумой.

В настоящее время в России ведется несколько десятков регистров потенциальных доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Поиск подходящего донора по ним занимает много времени. Ведение единого регистра ускорит этот процесс и повысит шансы пациентов на спасительную операцию. Авторы закона считают, что единый, федеральный регистр доноров костного мозга позволит быстрее находить добровольных доноров по всей стране.

Документ вносит изменения в Закон «О трансплантации органов и (или) тканей человека" в части регулирования вопросов донорства и трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

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Новый закон закрепляет понятие Федерального регистра доноров, донорских материалов, реципиентов, определяет вносимые в него сведения. Порядок ведения Федерального регистра и доступа в него определяет Правительство РФ.

Законопроект о его создании Правительство внесло в Госдуму год назад, а в июне 2021 года он был принят в первом чтении.

По данным Комитета Госдумы по охране здоровья, ежегодно пересадке костного мозга в России нуждаются около пяти тысяч человек, но из-за отсутствия доноров таких операций проводят не более двух тысяч.

Ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сказал «Парламентской газете», что в настоящее время вероятность найти донора составляет один на десять тысяч, поэтому тысячи пациентов с онкологическими, гематологическими заболеваниями теряют возможность выжить и победить болезнь.

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Закон позволит вести поиск доноров, их обследование, оплату проезда и забор костного мозга за счет государственного бюджета. Кроме того, донор получит право на лечение, медицинскую реабилитацию, полные результаты обследований и исчерпывающую информацию о рисках операции для своего здоровья.

7 апреля в ходе ежегодного отчета Правительства в Парламенте премьер Михаил Мишустин попросил ускорить рассмотрение законопроекта о создании единого федерального регистра доноров костного мозга. 

Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.



#здравоохранение

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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