Разработчики Starfield представили новые концепты и видео о звуковом сопровождении игры

Вадим Карасев





Компания Bethesda продолжает делиться подробностями про Starfield, все еще не демонстрируя полноценный геймплей. Сегодня разработчики опубликовали новое видео, которое рассказывает о звуковом сопровождении в игре Starfield. В игре выступил композиторов Инон Сун, который в ролике рассказывает о том, насколько важно для создания атмосферы работать над звуком, особенно когда речь идет о космосе и исследовании ранее неведомых миров.

Watch this video on YouTube

Помимо ролика про работу над звуком, разработчики Starfield показали несколько новых концептов — их можно видеть ниже.

Напомним, релиз Starfield состоится 11 ноября 2022 года.