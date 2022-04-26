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Разработчики Starfield представили новые концепты и видео о звуковом сопровождении игры

Разработчики Starfield представили новые концепты и видео о звуковом сопровождении игры


Компания Bethesda продолжает делиться подробностями про Starfield, все еще не демонстрируя полноценный геймплей. Сегодня разработчики опубликовали новое видео, которое рассказывает о звуковом сопровождении в игре Starfield. В игре выступил композиторов Инон Сун, который в ролике рассказывает о том, насколько важно для создания атмосферы работать над звуком, особенно когда речь идет о космосе и исследовании ранее неведомых миров.


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Помимо ролика про работу над звуком, разработчики Starfield показали несколько новых концептов — их можно видеть ниже.









Напомним, релиз Starfield состоится 11 ноября 2022 года.

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По материалам: newxboxone

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