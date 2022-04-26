Роза Сябитова ищет роддом для рождения ребенка

Ведущая Роза Сябитова рассказала о пополнении в семье. Телеведущая дала откровенное интервью, во время которого заявила о скором прибавлении в семье. Телесваха готовится стать бабушкой. Как выяснилось, 30-летняя дочь ведущей шоу «Давай поженимся» находится в положении и уже в ближайшие месяцы родит первенца. Сябитова рассказала, что её семья сейчас занята приятными хлопотами, связанными с предстоящим рождением ребенка. Например, выбором роддома, где он появится на свет. «Орден народной бабушки я скоро получу! Скоро я стану бабушкой! А Ксюнечка (дочь Сябитовой — Прим. Ред) скоро станет мамой. Сейчас ищем роддом. Ксения будет самой замечательной мамой! Такие у нас новости!» — заявила ведущая в программе «Сябитова. Исповедь» на видеоплатформе PREMIER.Роза Сябитова с дочерью - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ксения вышла замуж за инженера-технолога Максима Шевченко летом 2020 года. Зять Сябитовой никак не связан с миром шоу-бизнеса и живет «обычной» жизнью, чем и покорил сердце дочери звезды. Познакомились они в кальянной в компании общих друзей. Свадьба пары была скромной, так как запланированное торжество совпало с пиком пандемии. Ксения, кстати, как образцовая жена, после регистрации брака взяла фамилию мужа. Что касается самой Сябитовой, то она не афиширует подробности личной жизни. Несколько лет назад Роза собиралась выйти замуж за кипрского бизнесмена, который сделал ей предложение, но до свадьбы дело не дошло. В 2019 году он неожиданно женился на молодой студентке. Это был удар по самолюбию ведущей, которая после этого зареклась искать себе жениха.