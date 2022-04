Слух: This War of Mine Final Cut станет частью Game Pass на релизе

Вадим Карасев





Разработчики из 11 bit Studios сообщили о планах выпустить полную версию популярной игры This War of Mine, оптимизированную до консолей нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Проект станет доступен игрокам 10 мая, и он будет включать в себя все выходившие для игры обновления и DLC. Игроки, которые обладают базовой версией This War of Mine, получат бесплатно обновленную версию.

Пользователь из Кореи под ником YuJeong Kim(KoreaXBOXMVP) в Twitter обратил внимание, что в цифровом магазине Microsoft Store версия игры This War of Mine Final Cut отображается с пометкой Game Pass. Если зайти в Microsoft Store в России, можно тоже заметить, что проект заявлен к выходу в Game Pass в день релиза.





Отметим, что на данный момент разработчики This War of Mine Final Cut официально не сообщали о планах выпустить проект в Game Pass.