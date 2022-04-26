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Создатели Call of the Sea представили новый проект — American Arcadia

Создатели Call of the Sea представили новый проект — American Arcadia


Разработчики игры Call of the Sea, которая сразу после релиза была доступна в подписке Game Pass и получила неплохие отзывы от игроков и критиков, представили свой новый проект. Их новая игра называется American Arcadia, на данный момент она не имеет списка целевых платформ и даты релиза — этим разработчики обещают поделиться позже.

Игра American Arcadia является антиутопией, которая расскажет о «казалось бы, идиллической жизни в роскоши». Играть предстоит за любимца публики, который хочет вырваться на свободу, освободившись от всеобщего внимания. Игроков ждет «захватывающая история», показанная через интервью и допросы. В дополнение к этому будут головоломки, которые нужно решить, исследования и необходимость скрытности.

Ниже можно посмотреть дебютный трейлер игры American Arcadia.


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По материалам: newxboxone

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