Все родители согласятся с этими уморительными комиксами о появлении первого ребенка Vs второго
Сегодня, 16:25
Всем родителям известно, что перед появлением первенца и в первые годы его жизни вам все в новинку: вы все время переживаете, правильно ли питаетесь, даете ли ребенку все необходимое. В то же время беременность вторым ребенком и его воспитание разительно отличаются: вы уже более спокойно ко всему относитесь и делаете себе некоторые поблажки. Именно об этой разнице и рассказывают уморительные комиксы китайской художницы Венг Чен (Weng Chen).
1. Беременность
2. Гигиена
3. Достижения
4. Первый школьный день
5. Отношение к женщине во время первой беременности vs во время второй
6. Фото малышей
7. Дети так быстро вырастают из одежды...
8. Дети и телевизор
9. Кормление
10. Правильное питание
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По материалам: Юмор