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Все родители согласятся с этими уморительными комиксами о появлении первого ребенка Vs второго

Все родители согласятся с этими уморительными комиксами о появлении первого ребенка Vs второго

Всем родителям известно, что перед появлением первенца и в первые годы его жизни вам все в новинку: вы все время переживаете, правильно ли питаетесь, даете ли ребенку все необходимое. В то же время беременность вторым ребенком и его воспитание разительно отличаются: вы уже более спокойно ко всему относитесь и делаете себе некоторые поблажки. Именно об этой разнице и рассказывают уморительные комиксы китайской художницы Венг Чен (Weng Chen).

1. Беременность

2. Гигиена

3. Достижения

4. Первый школьный день

5. Отношение к женщине во время первой беременности vs во время второй

6. Фото малышей

7. Дети так быстро вырастают из одежды...

8. Дети и телевизор

9. Кормление

10. Правильное питание

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По материалам: Юмор

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