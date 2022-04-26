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Xbox напоминает — осталось меньше 200 дней до выхода Starfield

Xbox напоминает — осталось меньше 200 дней до выхода Starfield


Игроки все еще ждут геймплейную демонстрацию Starfield, а до релиза игры остается чуть больше полугода. Выход проекта должен состояться 11 ноября 2022 года.

Британское подразделение Xbox запустило обратный отсчет до релиза Starfield. Они у себя в Twitter напомнили игрокам, что выход нового проекта Bethesda состоится уже менее чем через 200 дней.


Напомним, недавно появились слухи, что уже в производство может быть запущена новая игра по Starfield — в жанре MMORPG. Что касается одиночного проекта Starfield, игроки ожидают, что первый геймплей будет показан в рамках июньского шоу Xbox, где компания традиционно представляет линейку своих главных проектов.

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По материалам: newxboxone

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