Xbox напоминает — осталось меньше 200 дней до выхода Starfield

Вадим Карасев





Игроки все еще ждут геймплейную демонстрацию Starfield, а до релиза игры остается чуть больше полугода. Выход проекта должен состояться 11 ноября 2022 года.

Британское подразделение Xbox запустило обратный отсчет до релиза Starfield. Они у себя в Twitter напомнили игрокам, что выход нового проекта Bethesda состоится уже менее чем через 200 дней.





Напомним, недавно появились слухи, что уже в производство может быть запущена новая игра по Starfield — в жанре MMORPG. Что касается одиночного проекта Starfield, игроки ожидают, что первый геймплей будет показан в рамках июньского шоу Xbox, где компания традиционно представляет линейку своих главных проектов.