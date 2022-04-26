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Xbox Series X | S на этой неделе потеряют одно из преимуществ перед Playstation 5

Xbox Series X | S на этой неделе потеряют одно из преимуществ перед Playstation 5


Компания Sony сообщила, что с обновлением программного обеспечения Playstation 5, которое выйдет до конца этой недели, игрокам станет доступна долгожданная функция Variable Refresh Rate (VRR). На приставках нового поколения Microsoft функция давно используется, и ее Digital Foundry и другие технические специалисты неоднократно называли одним из важных преимуществ Xbox Series X | S перед Playstation 5. Например, при использовании VRR на старте на Xbox Series X лучше работала Elden Ring.

Как отметила компания Sony в анонсе скорого релиза функции VRR, она станет доступна игрокам в проектах, которые уже вышли, через патчи для них. На старте заявлена поддержка VRR в паре десятков игр, но со временем их будет становиться больше. В новых же релизах VRR будет доступна сразу после их выхода.

Напомним, что для получения преимуществ от VRR требуется телевизор или монитор, которые поддерживают данную функцию, плюс подключение через HDMI 2.1.

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По материалам: newxboxone

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