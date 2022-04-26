Жириновский Владимир - биография, возраст: личная жизнь, национальность, карьера, жена, дети, причина смерти (фото)

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Семья, дети

Болезнь и смерть

Запоминающиеся факты

Владимир Жириновский стал интересной и запоминающейся личностью в российской политике, выступил основоположником Либерально-демократической партии (ЛДПР), 10 лет занимал должность заместителя председателя Госдумы. В обществе сложилось мнение, что он, в отличие от многих представителей политикума, всегда говорил правду, не скрывая мелочей, не боялся быть искренним перед гражданами России. Биография, возраст Владимира Жириновского всегда были закрытой темой и содержали много надуманных и недостоверных фактов.Биография Владимира Вольфовича Жириновского достаточно интересная. Известно, что он родился 25 апреля 1946 года в Алматы. Отец, Вольф Исаакович Эйдельштейн, занимался юридической деятельностью, а мать, Александра Макарова, работала в институте зооветеринарии.Родители политика не жили вместе, т. к. отец был вынужден эмигрировать. Мама осталась одна с шестью детьми, выходила замуж несколько раз, снова разводилась.Владимир ходил в школу на родине, а высшее образование получил в МГУ на историко-филологическом факультете восточных языков. В 1988 году защитил докторскую диссертацию о прошлом, будущем и настоящем русского народа, овладел тремя языками. Период службы в армии провел на посту офицера в политическом управлении и до последнего дня имел звание полковника запаса. Когда Владимира Жириновского спрашивали о национальности, он всегда отвечал, что считает себя русским или просто шутил: «Мать русская, отец — юрист».Владимир Жириновский проявлял интерес к истории, политике, экономике, юридической деятельности. Помимо успешного окончания историко-филологического факультета Института восточных языков, Жириновский параллельно получал знания в Университете марксизма-ленинизма, а в 1977 г. окончил факультет юриспруденции в МГУ им. М. В. Ломоносова.Студенчество раскрыло в Жириновском весь потенциал, он начал увлекаться политикой и устроился на первое место работы в издательство «Мир» на должность руководителя юридического отдела. Он был активистом, свободно читал лекции на собраниях партии. В конце 80-х годов совместно с другими политиками создал фракцию ЛДПР, а в 90-х стал ее председателем.В 1991 года он претендовал на пост президента страны и после проведенных выборов занял третью строчку рейтинга. В 1993 году Жириновский стал депутатом Государственной Думы и лидером ЛДПР. Несколько раз баллотировался в президенты, но ему постоянно не хватало нужного количества голосов избирателей.С 2011 года Жириновский окончательно возглавил партию и собрал множество сторонников своих политических идей. Он завоевал славу благодаря своей харизме, умению высказывать мнение, не боясь реакции. Владимир Вольфович был инициатором многих законодательных инициатив, которые считались необычными: моратория на смертную казнь, запрета направлять финансы в иностранные государства и др.Партия ЛДПР вела деятельность по налаживанию контакта с населением, завоеванию его поддержки. Были открыты представительства фракции, где любой гражданин имел возможность оставить Жириновскому обращение напрямую.В 1971 году Владимир Вольфович женился на Галине Лебедевой, с которой был знаком со времен студенчества. Жена политика работала вирусологом, имела степень кандидата биологических наук. До брака они общались 3 года, получали образование, строили карьеру. Владимир часто уезжал в командировки за границу, а потом женился на Галине.Однако в 1978 году супруги развелись, в 1985 году снова зарегистрировали брак, и только в 1993 году обвенчались. Первый сын Владимира Вольфовича Игорь Лебедев появился на свет в 1972 году. Он получил юридическое образование, стал выдающимся политиком и с 2000 года занял пост отца во фракции ЛДПР. Жириновский стал дважды дедом, т. к. в семье Лебедева родилось два сына-близнеца.В 2021 году Владимир Вольфович отметил свой юбилей, ему исполнилось 75 лет. Президент России в этот день наградил его медалью «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Жириновский всегда служил народу и любил свою страну, семью и детей.В 2019 году Владимир Жириновский дал интервью «Комсомольской правде» и признался, что у него есть внебрачные дети: дочь Анастасия Петрова и сын Олег Эйдельштейн.В начале текущего года Жириновского госпитализировали с двусторонней пневмонией, которая стала результатом перенесенной коронавирусной инфекции. У Владимира Вольфовича обнаружили поражение легких свыше 50%, было принято решение подключить его к искусственной вентиляции легких. Известно, что он перенес заражение штаммом «омикрон» после того, как сделал 8 прививок от болезни.До последнего дня Жириновский просил не афишировать свое состояние здоровья, доверяя медицине, т. к. считал, что если бы граждане страны узнали об отрицательной динамике после прививок, возросло бы количество антипрививочников. Когда его самочувствие было стабильным, политик продолжал работать в палате дистанционно. Долго СМИ опровергали полное подключение к ИВЛ, констатируя лишь ее использование в виде кислородной маски.10 февраля 2022 года появилась информация об ухудшении состояния здоровья Владимира Вольфовича, началась дыхательная недостаточность, болезнь не удавалось победить полностью. Положение усугублялось из-за диабета, который требовал уколов инсулина. Было принято решение ввести Жириновского в медикаментозную кому.11 марта 2022 года Владимира Вольфовича удалось успешно вывести из комы и стабилизировать его состояние, но 6 апреля Жириновский умер. Причиной смерти назвали осложнения после перенесённой коронавирусной инфекции. Самым первым о кончине выдающегося политика сообщил В. Володин на заседании Госдумы. Коллеги почтили память Владимира Вольфовича минутой молчания.Долгая жизнь политического лидера — череда волнительных, ярких событий, и можно выделить некоторые из них:он был единственным политиком, который согласился встретиться с актрисой «взрослых» фильмов, из-за чего стал известен еще больше;встречался с М. Каддафи и С. Хуссейном, которые подарили ему дорогие презенты на память;больше всего народ России поражали пророческие высказывания Жириновского, который буквально по датам предсказал смерть многих людей и происходящие события в РФ.Владимир Вольфович был умным и грамотным лидером в российской и мировой политике. Он действовал исключительно в интересах своего народа, отстаивал права нуждающихся, хотел, чтобы жизнь граждан России становилась лучше с каждым днем. Политик получил хорошее образование, которое позволило ему построить карьеру и навсегда запомниться как открытый и честный борец за справедливость.