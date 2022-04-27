18 вещей, которые просто не имеют права на существование :)

Если вам надоело однообразие, то эти товары точно поднимут вам настроение и помогут почувствовать себя "не таким, как все"!

1. "Медведь без лица". "Лучший" подарок для будущих маленьких невротиков?

2. Туалет для эстетов

3. Но... ЗАЧЕМ??

4. Держатель для фут-фетишистов?

5. Если вашим коллегам надоел стук ваших ногтей по клавиатуре, то вот вам выход из положения!

6. А это очень даже интересная задумка!

7. Пф, "нюд"? Только ногти-окурки, только хардкор!

8. Почему бы и нет?

9. Сколько времени потребовалось на укладку такого пола?

10. Хм...

11. Когда слишком любишь кошек и не готов расставаться с ними ни на минуту!

12. Для самых нежданных гостей

13. Низкий таз, что ты творишь?!

14. Ваши варианты предназначения этого гаджета?

15. Для суперпупермегамерзляк!

16. Довольно пугающе...

17. Так много вопросов и так мало ответов...

18. Когда любишь давить прыщики, но свои еще не поспели :)