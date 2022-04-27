19 игрушечных шедевров, к производителям которых есть один большой вопрос: «А вы точно любите детей?»

Производители игрушек, желая привлечь внимание маленьких покупателей, нередко идут на риски и создают что-то необычное. Некоторые новинки выглядят настолько странно и нелепо, что поражают даже взрослых. Далеко не каждый может оценить прелесть непонятных кукол, жутковых существ и абсурдных игровых наборов. Поэтому у многих родителей возникает закономерный вопрос — покупать ли подобные игрушки детям или всё же не стоит? В этом случае нужно руководствоваться здравым смыслом, отсеивать откровенные маркетинговые манипуляции и выбирать товары, которые будут дарить ребёнку только приятные впечатления.

Необычные игрушки появляются на полках магазинов игрушек всё чаще. Предлагаем взглянуть на некоторые из них.

Что-то среднее между красавицей и чудовищем

Даша, которая слишком часто путешествовала к холодильнику

Даша, прожившая пару лет с бабушкой.

Давайте поможем Даше найти беговую дорожку!

А где Жулик? А Жулик внутри.

Вместо кенгурёнка внутри оказался какой-то головастик

В местном магазине игрушек можно купить сломанные палочки почти за 10 долларов

Отличный подарок на Рождество!

Добро пожаловать в мир хобби. Я только что заплатил 10 долларов за песок , на котором будут стоять мои модели.

Вуди явно начал ходить в тренажёрный зал

У Диснея, по-видимому, лучшая программа тренировок.

Пикачу смотрит прямо в душу

Игрушка для детей от 4 лет. К производителю явно есть вопросы

Современные проблемы требуют современного решения. Это набор для юного блогера

Целых пятьдесят долларов за это. Господи…

Гипно-заяц

Подарочный набор для детского фитнеса

Кукла с пуповиной

Крысиный салон красоты. Парик в подарок!

Для маленьких фанатов фильма «Челюсти»

Зловещий плюшевый мишка

Я хочу сыграть с тобой в игру…

Выглядит как злодей из диснеевского мультфильма.

Когда производитель не смог определится с тем, что он хочет сделать больше — черепашек или троллей

В каждом медицинском игровом наборе должен быть пистолет, кегли и утки

Лиза, ты ли это?

Игрушка серого волка продаётся сразу вместе с бабушкой

Бабушка выглядит слишком счастливой, чтобы быть заложницей волка.

Зубастые покемоны слегка пугают своей улыбкой

Некоторые вещи нельзя развидеть.

Когда тебя и твоих друзей вместе отправляют в кабинет директора.

Это какой-то бешеный уровень сумасшествия.

Производители не ограничиваются производством странной детской продукции. Здесь вы можете посмотреть фото жутковых игрушек, которые сможет взять в руки далеко не каждый взрослый.