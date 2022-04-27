19 неопровержимых доказательств того, что супермаркет — место, притягивающее всё аномально интересное и безумное
Супермаркет — далеко не скучное место, как привыкли думать многие. Оно словно создано для развлечений и получения незабываемых впечатлений. Здесь может произойти масса интересных ситуаций. Нужно только присмотреться, чтобы заметить что-то необычное или смешное. Ежедневно в супермаркеты наведываются сотни покупателей. Они, как правило, и становятся эпицентром забавных историй, способных любого довести до смеха.
Этот парень явно больше других беспокоится о своей безопасности
Чужой знает, что без уборки никуда. Будь, как Чужой
Я взяла своего ёжика в супермаркет, и никто ничего мне не сказал
Посмотрите на него, лежащего в огромном кресле, уткнувшегося носом в это удобное одеяло. Этот ёжик живет лучше меня в тысячу раз!
Кто всерьёз скажет: «Братан, ты не можешь держать своего ежа рядом во время шоппинга…» Какой порядочный человек сказал бы такое?
Как правильно предлагать капусту
У этого мужчины на плече живой опоссум
Это его средство от комаров. Забавный факт: опоссум может потреблять до 10 000 комаров в год.
Эти чипсы, папа! Можно мне их, пожалуйста?
Глаза кассира, когда я купил 100 бананов
Впервые он увидел обезьяну в мужском костюме.
Кто-то из покупателей рассыпал сахар и написал «прости»
Я встретила его в супермаркете, и он оказался проповедником, спасающим души
Главное всегда оставаться на стиле
Молоды в душе
Нашёл в отделе морепродуктов
Необычная система видеонаблюдения
Странный мужчина в синем
Этот ребёнок явно не настроен продолжать шоппинг дальше
Похоже, кто-то закатил истерику и теперь хандрит.
Или он в сахарной коме из-за газировки, которую ему покупает бабушка.
Тут, наверное, развернулась целая драматическая история
Не надо стесняться
Кто-то попытался попробовать на вкус конопляное мыло
Предварительная дегустация
Надеюсь, он помыл руки?
Спасибо, теперь буду брать только тот товар, который стоит у стенки.
Тот самый момент, когда у тебя маленький рост
Здесь вы можете посмотреть фото, которые показывают, насколько крутым бывает сервис в супермаркетах и магазинах.