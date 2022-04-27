19 неопровержимых доказательств того, что супермаркет — место, притягивающее всё аномально интересное и безумное

Супермаркет — далеко не скучное место, как привыкли думать многие. Оно словно создано для развлечений и получения незабываемых впечатлений. Здесь может произойти масса интересных ситуаций. Нужно только присмотреться, чтобы заметить что-то необычное или смешное. Ежедневно в супермаркеты наведываются сотни покупателей. Они, как правило, и становятся эпицентром забавных историй, способных любого довести до смеха.

Этот парень явно больше других беспокоится о своей безопасности

Чужой знает, что без уборки никуда. Будь, как Чужой

Я взяла своего ёжика в супермаркет, и никто ничего мне не сказал

Посмотрите на него, лежащего в огромном кресле, уткнувшегося носом в это удобное одеяло. Этот ёжик живет лучше меня в тысячу раз!

Кто всерьёз скажет: «Братан, ты не можешь держать своего ежа рядом во время шоппинга…» Какой порядочный человек сказал бы такое?

Как правильно предлагать капусту

У этого мужчины на плече живой опоссум

Это его средство от комаров. Забавный факт: опоссум может потреблять до 10 000 комаров в год.

Эти чипсы, папа! Можно мне их, пожалуйста?

Глаза кассира, когда я купил 100 бананов

Впервые он увидел обезьяну в мужском костюме.

Кто-то из покупателей рассыпал сахар и написал «прости»

Я встретила его в супермаркете, и он оказался проповедником, спасающим души

Главное всегда оставаться на стиле

Молоды в душе

Нашёл в отделе морепродуктов

Необычная система видеонаблюдения

Странный мужчина в синем

Этот ребёнок явно не настроен продолжать шоппинг дальше

Похоже, кто-то закатил истерику и теперь хандрит.

Или он в сахарной коме из-за газировки, которую ему покупает бабушка.

Тут, наверное, развернулась целая драматическая история

Не надо стесняться

Кто-то попытался попробовать на вкус конопляное мыло

Предварительная дегустация

Надеюсь, он помыл руки?

Спасибо, теперь буду брать только тот товар, который стоит у стенки.

Тот самый момент, когда у тебя маленький рост

Здесь вы можете посмотреть фото, которые показывают, насколько крутым бывает сервис в супермаркетах и магазинах.