Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Актуальные новости » 19 неопровержимых доказательств того, что супермаркет — место, притягивающее всё аномально интересное и безумное

19 неопровержимых доказательств того, что супермаркет — место, притягивающее всё аномально интересное и безумное

19 неопровержимых доказательств того, что супермаркет — место, притягивающее всё аномально интересное и безумное

Супермаркет — далеко не скучное место, как привыкли думать многие. Оно словно создано для развлечений и получения незабываемых впечатлений. Здесь может произойти масса интересных ситуаций. Нужно только присмотреться, чтобы заметить что-то необычное или смешное. Ежедневно в супермаркеты наведываются сотни покупателей. Они, как правило, и становятся эпицентром забавных историй, способных любого довести до смеха.

Этот парень явно больше других беспокоится о своей безопасности

Чужой знает, что без уборки никуда. Будь, как Чужой

Я взяла своего ёжика в супермаркет, и никто ничего мне не сказал

Посмотрите на него, лежащего в огромном кресле, уткнувшегося носом в это удобное одеяло. Этот ёжик живет лучше меня в тысячу раз!

Кто всерьёз скажет: «Братан, ты не можешь держать своего ежа рядом во время шоппинга…» Какой порядочный человек сказал бы такое?

Как правильно предлагать капусту

У этого мужчины на плече живой опоссум

Это его средство от комаров. Забавный факт: опоссум может потреблять до 10 000 комаров в год.

Эти чипсы, папа! Можно мне их, пожалуйста?

Глаза кассира, когда я купил 100 бананов

Впервые он увидел обезьяну в мужском костюме.

Кто-то из покупателей рассыпал сахар и написал «прости»

Я встретила его в супермаркете, и он оказался проповедником, спасающим души

Главное всегда оставаться на стиле

Молоды в душе

Нашёл в отделе морепродуктов

Необычная система видеонаблюдения

Странный мужчина в синем

Этот ребёнок явно не настроен продолжать шоппинг дальше

Похоже, кто-то закатил истерику и теперь хандрит.

Или он в сахарной коме из-за газировки, которую ему покупает бабушка.

Тут, наверное, развернулась целая драматическая история

Не надо стесняться

Кто-то попытался попробовать на вкус конопляное мыло

Предварительная дегустация

Надеюсь, он помыл руки?

Спасибо, теперь буду брать только тот товар, который стоит у стенки.

Тот самый момент, когда у тебя маленький рост

Здесь вы можете посмотреть фото, которые показывают, насколько крутым бывает сервис в супермаркетах и магазинах.

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

Последние новости

Таро-прогноз на май 2022 года
Таро-прогноз на май 2022 года
Биография Оксаны Федоровой: личная жизнь, муж, дети, последние новости, фото
Биография Оксаны Федоровой: личная жизнь, муж, дети, последние
Екатерина Шпица - биография: личная жизнь актрисы, семья, национальность, муж, новости (фото)
Екатерина Шпица - биография: личная жизнь актрисы, семья,
19 неопровержимых доказательств того, что супермаркет — место, притягивающее всё аномально интересное и безумное
19 неопровержимых доказательств того, что супермаркет — место,
The Stanley Parable: Ultra Deluxe на Xbox получает отличные рецензии
The Stanley Parable: Ultra Deluxe на Xbox получает отличные рецензии
Бывший президент Nintendo называет «фантастической» покупку Activision со стороны Xbox
Бывший президент Nintendo называет «фантастической» покупку
18 вещей, которые просто не имеют права на существование :)
18 вещей, которые просто не имеют права на существование :)
Сергей Глушко прошелся по сбежавшим звездам
Сергей Глушко прошелся по сбежавшим звездам
Юлия Барановская в шоке от слов Маргариты Симоньян о Галкине
Юлия Барановская в шоке от слов Маргариты Симоньян о Галкине
Аль Пачино отметил 82-летие в компании Нур Альфаллы на фоне слухов об их романе
Аль Пачино отметил 82-летие в компании Нур Альфаллы на фоне слухов об
Официально — This War of Mine: Final Cut выходит 10 мая в Game Pass
Официально — This War of Mine: Final Cut выходит 10 мая в Game Pass
Xbox представили официальный тартан к 20-летию запуска в Шотландии
Xbox представили официальный тартан к 20-летию запуска в Шотландии

Топ на сегодня

Настя Ивлеева рассказала о своей эмиграции, пластике и наркомании
Настя Ивлеева рассказала о своей эмиграции, пластике и наркомании
Татьяна Буланова рассказала о своей эмиграции
Татьяна Буланова рассказала о своей эмиграции
5 рекомендаций, чтобы работать в удовольствие
5 рекомендаций, чтобы работать в удовольствие
Виктория Дайнеко обиделась на Филиппа Киркорова
Виктория Дайнеко обиделась на Филиппа Киркорова
Тина Канделаки пригрозила Ксении Собчак
Тина Канделаки пригрозила Ксении Собчак

Еще по теме

В Британии открыли магазин выброшенных продуктов
Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Брюсселе
В здании Госдумы открылся первый супермаркет
Автомобиль протаранил супермаркет в Саратове