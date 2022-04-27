Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

20 случаев, когда заведения решили удивить посетителей креативной подачей, но вызвали лишь недоумение

20 случаев, когда заведения решили удивить посетителей креативной подачей, но вызвали лишь недоумение

Нестандартная подача блюд может стать своеобразной фишкой ресторана. Но некоторые заведения откровенно перебарщивают с этой самой нестандартностью, используя что угодно, но не тарелки. В ход идут ботинки, лопата, бумага, лыжи и даже кирпичи. Мы собрали для вас фотографии случаев, когда странная подача блюд вызвала у посетителей недоумение.

Начнём с черепицы

Спагетти в пивной кружке

Ботинки

Бумага

В наши времена подача на бумаге — признак роскоши!

Лопаты — это классика

Подушка и галька

Закуска на гнезде

Напиток, которым можно выколоть глаза

Это, конечно, было в горнолыжном городе, но всё же

Бургеры на кирпиче

Пивные банки и коробки

Никакой тарелки, только бумажные листы

Сырой королевский краб на заборе

Английский завтрак на лопате

Да-да, традиционный полный английский завтрак включает жареные сосиски, фасоль в соусе, яичницу, половинки жареного помидора, жареные шампиньоны, жареный бекон, хашбраун и белый хлеб, обжаренный в масле.

Всё остальное было подано на нормальных тарелках, кроме этого

Кровавая Мэри с гамбургером сверху

Еда в газете

Битой посуде всегда можно найти применение

Тарелки под сковородки

Да, это вантуз

А здесь вы можете найти подборку ситуаций, когда у людей была всего одна задача, но они с ней не справились.

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

Последние новости

Ксения Собчак заговорила о массовом возращении звезд
Ксения Собчак заговорила о массовом возращении звезд
Лариса Гузеева после сообщений о тайном отъезде из России вышла на связь
Лариса Гузеева после сообщений о тайном отъезде из России вышла на
20 случаев, когда заведения решили удивить посетителей креативной подачей, но вызвали лишь недоумение
20 случаев, когда заведения решили удивить посетителей креативной
Марк Богатырев рассказал, что помогло появиться на свет их с Татьяной Арнтгольц сыну
Марк Богатырев рассказал, что помогло появиться на свет их с Татьяной
Моргенштерн хочет в Россию, но боится возвращаться
Моргенштерн хочет в Россию, но боится возвращаться
Анастасию Волочкову распекли за фото с дочерью
Анастасию Волочкову распекли за фото с дочерью
Данила Козловский через суд требует вернуть ему больше ста миллионов
Данила Козловский через суд требует вернуть ему больше ста миллионов
19 игрушечных шедевров, к производителям которых есть один большой вопрос: «А вы точно любите детей?»
19 игрушечных шедевров, к производителям которых есть один большой
Xbox Cloud Gaming опробовали уже больше 10 миллионов игроков
Xbox Cloud Gaming опробовали уже больше 10 миллионов игроков
Новые слухи о проектах Bethesda — от The Elder Scrolls VI до Starfield Online
Новые слухи о проектах Bethesda — от The Elder Scrolls VI до
Биография Татьяны Арнтгольц: личная жизнь актрисы, национальность, семья, муж, дети, новости (фото)
Биография Татьяны Арнтгольц: личная жизнь актрисы, национальность,
Сальма Хайек впервые снялась для Vogue с дочерью Валентиной и рассказала о позднем материнстве
Сальма Хайек впервые снялась для Vogue с дочерью Валентиной и

Топ на сегодня

Певец Хабиб — биография: личная жизнь, национальность, сколько лет, дети, родители, новости (фото)
Певец Хабиб — биография: личная жизнь, национальность, сколько лет,
Михаил Галустян сбрил растительность на лице и помолодел на 10 лет
Михаил Галустян сбрил растительность на лице и помолодел на 10 лет
Настя Ивлеева рассказала о своей эмиграции, пластике и наркомании
Настя Ивлеева рассказала о своей эмиграции, пластике и наркомании
Пелагея привела подросшую дочку на Пасху в церковь
Пелагея привела подросшую дочку на Пасху в церковь
Создатели Call of the Sea представили новый проект — American Arcadia
Создатели Call of the Sea представили новый проект — American Arcadia

Еще по теме

15 случаев, когда рестораны удивили посетителей ну очень странной подачей блюд, которая выглядит спорно
Все буде смачно - 10 блюд-розыгрышей к 1 апреля - Рецепты (31.03.2018)
Ученые отыскали лучшее средство от похмелья
SOS.CAFE - Лучшее кафе на Мясницкой улице