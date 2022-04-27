20 случаев, когда заведения решили удивить посетителей креативной подачей, но вызвали лишь недоумение

Нестандартная подача блюд может стать своеобразной фишкой ресторана. Но некоторые заведения откровенно перебарщивают с этой самой нестандартностью, используя что угодно, но не тарелки. В ход идут ботинки, лопата, бумага, лыжи и даже кирпичи. Мы собрали для вас фотографии случаев, когда странная подача блюд вызвала у посетителей недоумение.

Начнём с черепицы

Спагетти в пивной кружке

Ботинки

Бумага

В наши времена подача на бумаге — признак роскоши!

Лопаты — это классика

Подушка и галька

Закуска на гнезде

Напиток, которым можно выколоть глаза

Это, конечно, было в горнолыжном городе, но всё же

Бургеры на кирпиче

Пивные банки и коробки

Никакой тарелки, только бумажные листы

Сырой королевский краб на заборе

Английский завтрак на лопате

Да-да, традиционный полный английский завтрак включает жареные сосиски, фасоль в соусе, яичницу, половинки жареного помидора, жареные шампиньоны, жареный бекон, хашбраун и белый хлеб, обжаренный в масле.

Всё остальное было подано на нормальных тарелках, кроме этого

Кровавая Мэри с гамбургером сверху

Еда в газете

Битой посуде всегда можно найти применение

Тарелки под сковородки

Да, это вантуз

А здесь вы можете найти подборку ситуаций, когда у людей была всего одна задача, но они с ней не справились.