20 случаев, когда заведения решили удивить посетителей креативной подачей, но вызвали лишь недоумение
Нестандартная подача блюд может стать своеобразной фишкой ресторана. Но некоторые заведения откровенно перебарщивают с этой самой нестандартностью, используя что угодно, но не тарелки. В ход идут ботинки, лопата, бумага, лыжи и даже кирпичи. Мы собрали для вас фотографии случаев, когда странная подача блюд вызвала у посетителей недоумение.
Начнём с черепицы
Спагетти в пивной кружке
Ботинки
Бумага
В наши времена подача на бумаге — признак роскоши!
Лопаты — это классика
Подушка и галька
Закуска на гнезде
Напиток, которым можно выколоть глаза
Это, конечно, было в горнолыжном городе, но всё же
Бургеры на кирпиче
Пивные банки и коробки
Никакой тарелки, только бумажные листы
Сырой королевский краб на заборе
Английский завтрак на лопате
Да-да, традиционный полный английский завтрак включает жареные сосиски, фасоль в соусе, яичницу, половинки жареного помидора, жареные шампиньоны, жареный бекон, хашбраун и белый хлеб, обжаренный в масле.
Всё остальное было подано на нормальных тарелках, кроме этого
Кровавая Мэри с гамбургером сверху
Еда в газете
Битой посуде всегда можно найти применение
Тарелки под сковородки
Да, это вантуз
А здесь вы можете найти подборку ситуаций, когда у людей была всего одна задача, но они с ней не справились.