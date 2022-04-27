5 рекомендаций, чтобы работать в удовольствие

Рекомендация 1. Делать то, что под силу.

Рекомендация 2. Работать не 12 часов, а всего лишь головой.

Рекомендация 3. Мотивация.

Рекомендация 4. Уделять внимание коллегам.

Рекомендация 5. Изменить подход.

Работа не всегда доставляет нам удовольствие. Однако это вовсе не означает, что необходимо торопиться и менять работу, вполне возможно, что для того, чтобы начать получать удовлетворение и радость от опостылевших трудовых будней, достаточно всего лишь поменять своё отношение к ним. Попробуем настроиться на верную рабочую волну.Для этого следует определить, насколько задания, которые приходится выполнять, по своим характеристикам нам подходят. В случае, если при выполнении ощущается дискомфорт, приходит понимание, что занятие не приносит удовлетворения, не нужно бояться себе в этом признаться. Возможно, у кого-то из коллег получается работать с клиентами, тогда можно помочь сослуживцу с составлением отчётов за то, что он договорится с заказчиками.Такое правило установил Стив Джобс, оно о том, что работать много не означает, что эта деятельность будет эффективной и плодотворной. Труд без отдыха обязательно сказывается на здоровье и на отношении к выполняемой работе, что в конечном итоге обязательно отражается на её качестве. В данном случае неплохо помогают планирование рабочего дня или недели, перерывы на обед, короткое чаепитие и пятиминутная медитация у открытого окна.Нередко продолжительный период работы на одном месте вызывает ощущение скуки и апатии. Чаще всего такое состояние охватывает при достаточном количестве работы, случается оно из-за нехватки мотивации. Поэтому необходимо придумать для себя стимул, небольшие и вполне осуществимые установки вроде «пораньше закончу и успею в кино», «получу премию и отправлюсь путешествовать». Обычно они пробуждают уставший энтузиазм и позволяют с удовольствием завершить начатое дело.Продуктивность работы во многом зависит от позитивной атмосферы в коллективе. Поэтому к людям, с которым по иронии судьбы пришлось оказаться рядом, необходимо относиться внимательно и с пониманием. Как показывает практика, коллега с большим удовольствием подскажет решение проблемы, если в своё время был проявлен интерес к тому, как прошёл выпускной у её дочери.В действительности любой минус можно сделать плюсом, достаточно лишь изменить угол зрения. На работу добираться два часа с пересадками? – Отличный повод послушать новый диск или просто помечтать в одиночестве, разобрать день по полочкам. Работы много? – Зато зарплата отличная, можно в отпуск выбраться на море. Обед короткий? – Так много есть вредно, это замечательный повод скорректировать вес. Такая тренировка позволяет видеть в происходящем больше положительных моментов, чем недостатков. Буквально за пару недель такой подход позволит изменить мировоззрение и отношение к работе. Самое главное. Какой бы ни была работа, будь это работа врача, учителя, продавца или руководителя отдела по продвижению новых туристических направлений, необходимо постоянно напоминать себе о её важности и необходимости для людей. О том, что с помощью её окружающие избавляются от боли, узнают мир, получают новые знания, товары. И работа – это не просто процесс зарабатывания денег, это возможность сделать чужую жизнь лучше.