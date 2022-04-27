Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Аль Пачино отметил 82-летие в компании Нур Альфаллы на фоне слухов об их романе

Аль Пачино отметил 82-летие в компании Нур Альфаллы на фоне слухов об их романе

Аль Пачино отметил 82-летие в компании Нур Альфаллы на фоне слухов об их романе

Некоторое время назад в сети появились слухи, что у Аль Пачино роман с 28-летней Нур Альфаллой, которая работает кинопродюсером. Теперь обсуждать знаменитостей будут еще активнее, ведь голливудский актер отметил свое 82-летие именно в компании Нур. Вместе с друзьями они были замечены в итальянском ресторане "Джонс" в Западном Голливуде (штат Калифорния).

Вместе на кадры папарацци Аль Пачино и Нур не попали. Очевидцы, на которых ссылаются западные репортеры, утверждают, что пара вела себя в ресторане весьма непринужденно, а Нур в какой-то момент даже сидела у актера на коленях.

Кроме того, они приехали и уехали на одной машине, а затем репортеры видели, как рано утром Нур покидает особняк актера.


Аль Пачино


Нур Альфалла

Ранее Нур встречалась с рок-музыкантом Миком Джаггером (ей на тот момент было 22 года, ему — 74 года). Нур также приписывали отношения с 91-летним Клинтом Иствудом, хотя она и заявляла, что они просто дружили. В 2018 году у Нур был роман с миллиардером-филантропом Николасом Берггрюеном, которому сейчас 60 лет.

В основном она встречается с очень богатыми пожилыми мужчинами,

— говорил о Нур инсайдер.

В комментарии для издания Page Six он также добавил, что разница в возрасте между Пачино и Нур "не кажется проблемой" для пары, несмотря на то, что актер "старше отца Нур".

Сама Нур после расставания с Миком Джаггером отмечала, что для нее существенная разница в возрасте не имеет значения:

Сердце не видит, оно только чувствует. Это были мои первые серьезные отношения, но это было счастливое время для меня.

Слухи о своем романе с Аль Пачино она пока не комментировала.

Между тем последние серьезные отношения у Пачино были с израильской актрисой Мейталь Дохан: они расстались, когда Мейталь было 40 лет, а Пачино — 79. У актера также есть трое детей от разных отношений.

У Нур есть кувейтские корни, она выросла в престижном районе Беверли-Хиллз и училась в Школе кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

The Stanley Parable: Ultra Deluxe на Xbox получает отличные рецензии
The Stanley Parable: Ultra Deluxe на Xbox получает отличные рецензии
Бывший президент Nintendo называет «фантастической» покупку Activision со стороны Xbox
Бывший президент Nintendo называет «фантастической» покупку
18 вещей, которые просто не имеют права на существование :)
18 вещей, которые просто не имеют права на существование :)
Сергей Глушко прошелся по сбежавшим звездам
Сергей Глушко прошелся по сбежавшим звездам
Юлия Барановская в шоке от слов Маргариты Симоньян о Галкине
Юлия Барановская в шоке от слов Маргариты Симоньян о Галкине
Аль Пачино отметил 82-летие в компании Нур Альфаллы на фоне слухов об их романе
Аль Пачино отметил 82-летие в компании Нур Альфаллы на фоне слухов об
Официально — This War of Mine: Final Cut выходит 10 мая в Game Pass
Официально — This War of Mine: Final Cut выходит 10 мая в Game Pass
Xbox представили официальный тартан к 20-летию запуска в Шотландии
Xbox представили официальный тартан к 20-летию запуска в Шотландии
Преимущества зеркального панно и места для его размещения
Преимущества зеркального панно и места для его размещения
Оборудование для производства спирта
Оборудование для производства спирта
Ксения Собчак заговорила о массовом возращении звезд
Ксения Собчак заговорила о массовом возращении звезд
Лариса Гузеева после сообщений о тайном отъезде из России вышла на связь
Лариса Гузеева после сообщений о тайном отъезде из России вышла на

Топ на сегодня

Настя Ивлеева рассказала о своей эмиграции, пластике и наркомании
Настя Ивлеева рассказала о своей эмиграции, пластике и наркомании
Татьяна Буланова рассказала о своей эмиграции
Татьяна Буланова рассказала о своей эмиграции
5 рекомендаций, чтобы работать в удовольствие
5 рекомендаций, чтобы работать в удовольствие
Виктория Дайнеко обиделась на Филиппа Киркорова
Виктория Дайнеко обиделась на Филиппа Киркорова
Тина Канделаки пригрозила Ксении Собчак
Тина Канделаки пригрозила Ксении Собчак

Еще по теме

78-летний актер Аль Пачино закрутил роман с 39-летней актрисой
78-летний Аль Пачино закрутил роман с 39-летней актрисой Мейталь Дохан
В новом фильме Квентина Тарантино снимется Аль Пачино
Аль Пачино получил награду от Барака Обамы в центре Кеннеди