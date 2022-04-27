Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анастасия Заворотнюк тяжело восстанавливается после болезни

Анастасия Заворотнюк тяжело восстанавливается после болезни
Подруга актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала о ее самочувствии. В последнее время практически ничего не слышно о состоянии Анастасии Заворотнюк. Известно, что актриса борется с онкологией и, к счастью, пока все более-менее хорошо. Подруга «прекрасной няни» певица Виктория Пьер-Мари рассказала поклонникам, как на самом деле себя чувствует Заворотнюк. По ее словам, артистка каждый день борется за жизнь.
Анастасия Заворотнюк - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Очень тяжело восстанавливается. Когда заболевание очень сложное, то человек, а особенно такая молодая, яркая, красивая звезда очень не хочет публично являться зрителю в разобранном виде, чтобы публика злорадствовала, наблюдала и смаковала какие-то моменты боли и страдания», — заявила Пьер-Мари в беседе с Telegram-каналом «Звездач».  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Анастасия Заворотнюк тяжело восстанавливается после болезни
Анастасия Заворотнюк тяжело восстанавливается после болезни
Михаил Ефремов едва неделю мог продержаться без алкоголя
Михаил Ефремов едва неделю мог продержаться без алкоголя
4 самых оптимистичных Знака Зодиака
4 самых оптимистичных Знака Зодиака
Sony все еще запрещает играть в свои эксклюзивы на Xbox через GeForce Now
Sony все еще запрещает играть в свои эксклюзивы на Xbox через GeForce
Настя Ивлеева рассказала о своей эмиграции, пластике и наркомании
Настя Ивлеева рассказала о своей эмиграции, пластике и наркомании
Тина Канделаки пригрозила Ксении Собчак
Тина Канделаки пригрозила Ксении Собчак
Лунный календарь комнатных растений на май 2022 года
Лунный календарь комнатных растений на май 2022 года
К разработке новой Fable присоединился еще один опытный специалист
К разработке новой Fable присоединился еще один опытный специалист
Создатели Slime Rancher 2 показали новые скриншоты игры
Создатели Slime Rancher 2 показали новые скриншоты игры
Microsoft дала возможность игрокам настраивать интенсивность Auto HDR на PC
Microsoft дала возможность игрокам настраивать интенсивность Auto HDR
Создатели Call of the Sea представили новый проект — American Arcadia
Создатели Call of the Sea представили новый проект — American Arcadia
Подробности о A Plague Tale Requiem и As Dusk Falls расскажут уже скоро
Подробности о A Plague Tale Requiem и As Dusk Falls расскажут уже

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева поделилась новыми трогательными кадрами с 3-летней дочкой
Лера Кудрявцева поделилась новыми трогательными кадрами с 3-летней
Маргарита Симоньян рассказала, что ее хотят физически устранить
Маргарита Симоньян рассказала, что ее хотят физически устранить
Жириновский Владимир - биография, возраст: личная жизнь, национальность, карьера, жена, дети, причина смерти (фото)
Жириновский Владимир - биография, возраст: личная жизнь,
Анита Цой рассказала об ужасах омолаживающей пластики
Анита Цой рассказала об ужасах омолаживающей пластики
530+ игр и DLC со скидками для Xbox — распродажи до 3 мая
530+ игр и DLC со скидками для Xbox — распродажи до 3 мая

Еще по теме

Анастасию Заворотнюк готова бросить дочь
Онколог рассказал о самочувствии Анастасии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк поделилась старой фотографией своей мамы
Дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о том, что мама потеряла голос