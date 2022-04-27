Анастасия Заворотнюк тяжело восстанавливается после болезни

Подруга актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала о ее самочувствии. В последнее время практически ничего не слышно о состоянии Анастасии Заворотнюк. Известно, что актриса борется с онкологией и, к счастью, пока все более-менее хорошо. Подруга «прекрасной няни» певица Виктория Пьер-Мари рассказала поклонникам, как на самом деле себя чувствует Заворотнюк. По ее словам, артистка каждый день борется за жизнь.Анастасия Заворотнюк - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Очень тяжело восстанавливается. Когда заболевание очень сложное, то человек, а особенно такая молодая, яркая, красивая звезда очень не хочет публично являться зрителю в разобранном виде, чтобы публика злорадствовала, наблюдала и смаковала какие-то моменты боли и страдания», — заявила Пьер-Мари в беседе с Telegram-каналом «Звездач».