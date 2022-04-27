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Анастасию Волочкову распекли за фото с дочерью

Анастасию Волочкову распекли за фото с дочерью
Балерину Анастасию Волочкову раскритиковали за то, что она забросила свою дочь. Звезду распекли за наплевательское отношение к родной дочери. На днях балерина всея Руси вспомнила о теплом празднике – Дне дочери. В честь него артистка сделала трогательную публикацию в своем микроблоге, разместив две фотографии: на одной – она с дочерью, а на другой – ее мать вместе с еще юной танцовщицей. «Это такое счастье – быть мамой девочки!», – написала Анастасия Волочкова. Артистка выбрала для публикации снимок, на котором Ариадна еще очень маленькая. К слову, сейчас девочке уже 16 лет. Пользователи сразу решили, что балерина настолько не интересуется жизнью своей наследницы, что в ее арсенале нет более свежих кадров с ней. Как передает «Пятый канал», отношения между балериной и Ариадной напряженные, а живет девочка у своего отца.
Анастасия Волочкова с дочерью - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В конце концов, казалось бы трогательная публикация вызвала у публики волну недовольства. Ее обвинили в наплевательском отношении к своей дочери и упрекнули в том, что своих «мужиков» и «любимых людей» она показывает миру чаще, чем родного ребенка. Да, и проводить свободное время в компании очередного хахаля гораздо интереснее, чем с дочкой. Недовольные поведением светской львицы пользователи поспешили порассуждать о том, какое будущее ждет Анастасию Волочкову. Многие пришли к выводу, что, несмотря на обилие поклонников, в итоге некому будет принести ей стакан воды. «Одинокая старость уже не за горами! Хорошо, что Ариша живет в другой среде, есть шанс стать хорошим человеком», – вынесли поклонники приговор балерине и ее наследнице.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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