Австрия согласилась оплачивать российский газ в рублях

10:23 Автор: Руслан Грудцинов

Источник: ТАСС

Австрия и австрийская компания OMV приняли условия оплаты российского газа в рублях. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает ТАСС.

27 апреля «Газпром» с 27 апреля полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG из-за их отказа проводить платежи в рублях. В российской компании напомнили, что через Болгарию и Польшу газ из России поставляется в другие страны Европы, и предупредили, что в случае несанкционированного отбора газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

23 марта Президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что недружественные страны должны расплачиваться за газ рублями, а не долларами и евро. После заморозки золотовалютных резервов Банка России эти валюты себя скомпрометировали, отметил президент.

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