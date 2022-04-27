Биография Дмитрия Пескова: личная жизнь, дети, жена, национальность (фото)

Национальность

Детство и юность Дмитрия

Значимые вехи биографии

Личная жизнь

Наследники государственного деятеля

Отец Дмитрия Пескова числился на службе в КГБ. Так заявляют исследователи биографии госслужащего. Поэтому часть данных обоих дипломатов засекречена, скрыта от сми и недоброжелателей. Пользователям доступна лишь общая информация о личной жизни и служебных заслугах. Большего всего данных предоставлены о периоде, связанном с деятельностью в окружении Президента, начиная с 2000 года.Дмитрий родился в 1967 году, его родители были совсем молоды. Познакомились, когда отцу было 19 лет. Сергей Николаевич был студентом московского вуза, проходил дипломатическую стажировку в Ираке.Вуз при МГУ, которым является институт стран Азии и Африки, закончили три поколения семьи Песковых — Сергей Николаевич, Дмитрий и его дочь Елизавета.Мать Дмитрия, урожденная Аксенчук, родилась на Украине. Достоверно известно, что ее дедом был Яков Зевин — первый комиссар по труду из числа 25 бакинских комиссаров. Расстрелян в 1918 белогвардейцами.Относительно национальности чиновника из администрации Президента данные в Википедии указывают: имеет русские корни.Женитьба в ранней молодости и рождение сына не повлияли на карьеру российского дипломата. Сергей Николаевич успешно закончил обучение. Получив диплом, уехал на работу в Азию. В сферу деятельность входило налаживание отношений с зарубежными странами. По контракту работал в Эмиратах, Египте, Ливии.В биографии Дмитрия про юные годы известно мало. Родился в столице 17 октября. Так как родители часто переезжали, учился в разных школах южных стран. Заканчивал общее образование уже в Москве в 1983 году. Это была школа 1243 с основательным изучением английского. Диплом о высшем образовании выдали в 1989.Практически сразу поступил на дипломатическую службу в Министерство иностранных дел. По окончании вуза хотел работать в столичном издании турецкой газеты, но отец быстро пресек журналистский путь. Тогда младший Песков продолжил дипломатическую стезю.До последнего дня Сергей Николаевич трудился на должности дипломатического сотрудника РФ. До самой смерти в 2014 году служил на посту чрезвычайного посла в Омане.В жизни российского политика дипломатия и журналистика сплелись настолько тесно, что периодический успех приносила деятельность в каждой сфере поочередно.В министерстве иностранных дел в советские времена начинающий госслужащий прослужил недолго. Политической фортуне было угодно, что в 1990 году его деятельность развернулась кардинально в другую область. За 4 года в своей биографии будущий политик занимал посты дежурного референта, затем третьего секретаря Посольства СССР и даже атташе. Успел поработать в МИДе.В 1996 году пошел очередной зигзаг политического роста. Перевелся с поста третьего секретаря Посольства России на должность второго. В 1999 пригласили переводчиком на российско-турецкий саммит. Так пришлось послужить в администрации первого российского Президента.Удачно сыграли отличные знания английского, турецкого и арабского. Немного позже стал Первым секретарем посольства. С начала 2000 года продолжил карьеру политика в аппарате Президента. Тогда его заслуги заметил Владимир Путин и также пригласил на соответствующую должность.Значимые вехи в биографии:пост руководителя отдела по связям со СМИ;заместитель первого замначальника в Управления по связям с общественностью Президента РФ;весной 2004 года работа первым заместителем в аппарате пресс-службы главы государства;январь 2008 — глава совета директоров МГТРК «Мир»;апрель 2008 года — пост секретаря председателя Правительства страны.Должности по связям с общественностью раньше не было в президентском аппарате. Ее ввел Владимир Путин. С 22 мая 2012 года пост пресс-секретаря главы государства занимает Песков. Привилегией дипломата, представляющего главу государства, стала возможность давать СМИ интервью, высказываться публично по международным вопросам.Личными заслугами в биографии госслужащего можно назвать создание медийной личности Президента страны. Руководитель государства перестал выглядеть слишком официально. Ему, как и любому человеку, доступны обычные человеческие радости и горести. Деятельность во благо народа и государства стала более понятной.Информация, поступающая от пресс-службы о личных увлечениях, хобби, интересах, показывает Президента как гражданина, связанного с народом. Благодаря данным об охоте, рыбалке и посещениям храмов, становится понятно, что руководитель страны не отделяет своих интересов от народных.Официальными женами дипломата становились яркие красавицы, внучки и дочери известных людей. Первый брак состоялся с Анастасией Буденной. Время конец 80-х, невеста — внучка великого полководца. Знакомы были со школьной скамьи. В семье родился наследник — сын Николай. Прожили красиво, но недолго.Вторая супруга Екатерина Солоцинская. Родилась в семье российского дипломата. Сейчас живет в столице Франции, занимается благотворительностью. Параллельно сотрудничает с общественным фондом «Франко-российский диалог». Поженились в 1994 году. Невеста только стала совершеннолетней. За 18 лет брака появилось трое детей: Лиза, Мик и Денни.Третьими официальными отношениями российский дипломат сочетался с известной фигуристкой Татьяной Навкой. Дама младше мужа на 8 лет. Отлично известна любителям фигурного катания. Имеет звания:заслуженный мастер спорта;Чемпион Олимпиады 2006 года;дважды становилась чемпионкой мира;заслуженно была трехкратной чемпионкой России и Европы.Родилась 13 апреля на Украине. Фигурным катанием занимается профессионально с 5 лет. Первыми солидными соревнованиями стал турнир в 1993 году. Документальный фильм «Лед и пламя», вышедший в 2010 году, основан на реальных событиях и посвящен спортивной карьере звезды.Татьяна с 2015 года регулярно ведет программы на спортивном телеканале «Матч ТВ». Участвует в организации праздников, торжеств, юбилейных вечеров и корпоративов для больших структур. Каждый год выступает в ледовых феериях: «Ледниковый период», «Звезды на льду», «Лед и пламень». В Новый год и Рождество совместно с администрацией столицы организует бесплатные ледовые шоу для жителей 16 городов Подмосковья.Вехой в политической карьере стало исполнение обязанностей доверенного лица кандидата Владимира Путина на президентских выборах 2018.Были зарегистрированы официальные отношения с чемпионом мира по танцам на льду Александром Жулиным. От брака имеет дочь Александру. У той американское гражданство, выступает на сцене под псевдонимом Алексия. Дмитрий Песков стал вторым мужем.Торжественно отношения зарегистрировали 1 августа 2015 в Сочи. Свадьбу отпраздновали настолько пышно, что засветились во всех СМИ. Дочь Надежда родилась ранее официального брака, в 2014 году.Духовное и материальное наследие известного отца получат пятеро детей: две дочери Надежда и Елизавета, три сына Мик, Денни и Николай.Что принадлежит пресс-секретарю главы государства:наручные часы стоимостью 600 тысяч долларов;две квартиры;два земельных участка площадью 8 тысяч м² и 1,5 тысячи м²;просторный дом.Шесть лет назад доходы главы семьи составляли 12,8 млн. рублей. За 2021 год дипломат заработал 14,3 млн. рублей.Про старшего сына Николая на интернет-ресурсах есть информация, что фамилия у него Чоулз. В молодости парень вел богемный образ жизни, зарабатывая от случая к случаю. Повзрослев, взялся за ум, уехал из России. Сейчас живет за границей.Сыновья Денни и Мик проживают вместе с матерью во Франции. У всех детей советника двойное гражданство. Больше всего информации о старшей дочери. Елизавета известна как популярный блогер, медийная персона.Проходила стажировку в депутатском корпусе Европарламента от Франции. После начала военных действий на Украине экономические и политические санкции коснулись дочери российского дипломата в первую очередь.Родители, Екатерина Солоцинская и Дмитрий Сергеевич, дали Елизавете хорошее образование. Девочка родилась в 1998 году в Анкаре — столице южной страны. С юных лет серьезно занималась освоением английского, французского. Для углубленного изучения подростка отправляли в летние языковые лагеря Шотландии и Франции. Живопись и создание стихов также в культурной копилке наследницы.Значимую роль в образовании сыграло рождение в семье потомственных дипломатов. Оба деда, по отцу Сергей и Владимир Солоцинский по матери, служили на благо Родины. Развод родителей, когда девочке было 14, дал возможность поселиться во Франции. Туда вместе с матерью и младшими братьями уехала Елизавета.Заканчивала обучение в школе-интернате Нормандии. Одновременно получала свидетельство об образовании в московской школе. В 16 лет была зачислена в столичный Институт стран Азии и Африки. Через год возвратилась к матери. Жизнь на две страны дала возможность получить богатый опыт:изучение восточных языков;обучение во французской школе бизнеса;работа консультантом в модном бутике;должность советника в сфере молодежного предпринимательства;освоение профессии журналиста в русской версии «Forbes».На сегодняшний день Елизавета продолжает вести активную общественную и медийную деятельность.Осенью 2022 года Дмитрию Пескову исполнится 55 лет. Политик имеет пятерых детей, которым помогает продвигаться в жизни. Женат третьим браком с известной фигуристкой Татьяной Навкой. Государственный советник 1 ранга полон сил. Оптимистично высказывается по поводу будущего России. Популярен в соцсетях настолько, что каждое высказывание политика цитируется, раскладывается по предложениям и комментируется вплоть до произнесенных интонаций.