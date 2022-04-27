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Биография Татьяны Арнтгольц: личная жизнь актрисы, национальность, семья, муж, дети, новости (фото)

Биография Татьяны Арнтгольц: личная жизнь актрисы, национальность, семья, муж, дети, новости (фото)
Татьяна Арнтгольц — знаменитая российская актриса, которая сыграла во многих фильмах и сериалах в разных жанрах — мелодрама, драма, детектив, триллер и даже боевик. Фото Татьяны Арнтгольц, биография, личная жизнь — то, что больше всего интересует ее поклонников. Рассмотрим эту информацию далее.

Детство актрисы, семья, взаимоотношения с сестрой



Татьяна Арнтгольц родилась 18 марта 1982 года в семье известных актеров. Ее отец и мать были сотрудниками драматического театра в Калининграде. Они назвали свою дочь в честь героини романа А. Пушкина «Евгений Онегин». Что касается национальности, Татьяна — русская, но у нее есть немецкие корни (ее дед, Альфонс Августович, — коренной немец).

Через несколько минут после появления на свет Татьяны родилась и ее сестра-близняшка Ольга. Также у актрисы есть старший брат Антон.


Семья Арнтгольц жила небогато — в одной из калининградских коммунальных квартир. Родители практически все время проводили в театре и всегда брали с собой дочерей, которые во время репетиций и спектаклей находились под присмотром костюмерш. Девочки с восторгом наблюдали за всем происходящим на сцене, и уже тогда у совсем юной Татьяны начала просыпаться любовь к актерскому искусству. А когда ей было 9 лет, она даже сыграла в одном из спектаклей роль лягушонка.

В детстве Таня отличалась от своей сестры настойчивостью и невероятной активностью. Ей хотелось попробовать себя во многих сферах, поэтому она занималась и пятиборьем, и гимнастикой, училась в музыкальной школе по классу скрипки. Но музыка не приносила ей радости, поэтому в день сдачи экзамена она просто не пришла на него, из-за чего ее родители очень огорчились.

Что касается взаимоотношений с сестрой, у Тани к Оле были очень теплые чувства. Несмотря на то что у девочек был совершенно разный характер, они дружили и поддерживали друг друга. Татьяна неоднократно в своих интервью вспоминала, как, будучи ребенком, отчаянно защищала свою сестру перед сверстниками — дело доходило даже до драки.


Девочки были настолько похожи друг на друга, что их часто путали. Это даже раздражало Татьяну, ведь еще с ранних лет она стремилась к тому, чтобы ее воспринимали как отдельную личность, непохожую ни на кого. Когда сестры перешли учиться в театральную школу, их наконец-то перестали сравнивать. Более того, учителя неоднократно акцентировали на том, что они очень разные, и это в первую очередь касается их характера, темперамента, поведения и отношения ко всему происходящему. Разная у них и актерская природа, поэтому каждой из сестер давались совершенно непохожие роли.

Когда Ольга с Татьяной были еще детьми, они и не думали о том, чтобы стать в будущем актрисами. Их мечтой было получить профессию журналиста. Но родители склоняли их к тому, что им следует перейти в театральную школу и быть ближе к искусству. Поначалу они не соглашались, но, став ее ученицами и проучившись несколько лет, девочки поняли, что это их призвание. Они с удовольствием принимали участие в разных театральных постановках и уже не представляли свою жизнь без игры.



Учеба и начало актерской карьеры



После окончания школы сестры решили уехать из родного Калининграда — их мечтой стало покорение Москвы. Первой задачей, которую они поставили перед собой, было поступление в Театральный институт имени Щепкина. Экзаменаторы сразу же заметили девочек, которые вместе с другими абитуриентами пели хоровую песню, и пригласили их на обучение. Они поступили в заветный вуз с первой же попытки, что удавалось единицам.
Во время учебы в институте сестры все так же дружили и поддерживали друг друга. Их сокурсником был не менее известный ныне российский актер Артем Ткаченко. Девочки старались и преуспевали в учебе, посещали разные мероприятия и уже с первых годов обучения начали пробоваться в разных проектах. Так, Татьяна получила свою первую роль в сериале «NEXT», в котором сыграла героиню Нату.

Далее последовали съемки в молодежном многосерийном фильме «Простые истины» (ей досталась одна из главных ролей — сыграла Катю Трофимову). Участие в этом кинопроекте принесло ей популярность. Татьяна до сих пор с обидой вспоминает зависть своих сокурсников. Все они знали, что девушка участвует в пробах, и делали вид, будто поддерживают ее. Но когда Татьяну утвердили на роль в сериале, все проигнорировали эту новость, что очень обидело ее.



Также, будучи студенткой «Щепки», Татьяне посчастливилось принять участие еще в нескольких фильмах:
«Дневной представитель»;
«Зачем тебе алиби?»;
«Медовый месяц».
Во второй картине сестры впервые снимались вместе. Они давно мечтали об этом, и ранее у них уже была возможность реализовать мечту. В одной из сцен сериала «Next» девушки должны были сняться вместе, но у Ольги не получилось принять участие в съемочном процессе, т. к. именно в день съемок ей нужно было сдавать экзамены в вузе.


После окончания вуза и получения заветного диплома (это произошло в 2003 году) Татьяна, как и ее сестра, продолжила строить карьеру актрисы. У нее это получалось с большим успехом, ведь кинороли, на которые ее приглашали, шли к ней одна за другой. Речь идет о съемках в таких фильмах:
«Чудеса в Решетове» (в этой экранированной сказке девушка сыграла роль русалки);
«Новый год отменяется»;
«Кавалеры морской звезды».
Но Татьяне не нравилось, что из-за чересчур положительных ролей, которые она играла, к ней волей-неволей прикрепилось амплуа «очаровательная девочка». Она хотела разнообразить свой кинообраз, поэтому с удовольствием согласилась сыграть достаточно глубокую роль Анны Легчиловой в киноленте «Наваждение». Татьяна прекрасно справилась с задачей и сполна передала на экране все переживания и чувства своей героине, которая столкнулась со многими жизненными испытаниями, познала горе и беду.



Актриса признается, что эти съемки дались ей непросто. Например, некоторые кадры снимались в тюремных камерах. Обстановка, которая окружала ее (люди в спецодежде, высокий забор с колючей проволокой, вой собак) давила на девушку и доставляла психологический дискомфорт.

Не менее сложными были съемки в психбольнице, где актрисе приходилось изображать душевнобольную. В этом же фильме она в финальной сцене погрузилась в озеро, температура воды которого на тот момент не превышала 6 °С. 



Стремительный подъем по карьерной лестнице, фильмография



Через несколько лет после того, как Татьяна закончила вуз, ей предложили сняться в многосерийной мелодраме «Талисман любви». Ознакомившись со сценарием, актриса поспешила отказаться, т. к. ей не хотелось вновь возвращаться к слишком положительным образам. Девушке больше импонировали роли взбалмошных, дерзких и даже слегка агрессивных героинь. Но режиссер переубедил ее. Он акцентировал на том, что Лиза Кольцова (ее потенциальная героиня) — разносторонняя личность, которая в фильме проявляется по-разному и имеет противоречивый характер. В итоге она все же согласилась, и не зря. Благодаря съемке в этом сериале актриса получила большую популярность и тысячи поклонников, которые просто влюбились в ее игру.



В 2006 году Татьяне поступило интересное предложение — сняться в фильме «Последний уикенд». Это захватывающий психологический триллер, который получил популярность в России и за рубежом. Свои лавры пожинала и Татьяна, которая отлично сыграла роль.

Одной из самых любимых кинотематик актрисы, по ее словам, стала военная. Поэтому, когда ей предложили сыграть медсестру в фильме «Под ливнем пуль», она была просто счастлива. Татьяна неоднократно в интервью вспоминала своего дедушку, который погиб во время Второй мировой войны, а ее бабушка вместе с папой стали жертвами германских концлагерей. К этой роли девушка отнеслась крайне серьезно — она консультировалась со специалистами в области медицины касательно того, как нужно делать перевязки, под каким углом и как правильно держать шприц, как нужно общаться с больными и пр.



В 2009-м Татьяне и Ольге Арнтгольц предложили сняться вместе в киноленте «Лапушки». После этого старшую сестру пригласили сняться в сериале «Брак по завещанию». Здесь ей предстояло освоить новую роль — девушки-провинциалки, которая внезапно стала наследницей богатого лорда из Англии, и теперь девушке предстоит стать настоящей леди, чтобы войти в соответствующие круги.

Чтобы реализовать все задумки сценариста и режиссера, Татьяне пришлось пройти через много трудностей, например, будучи до нитки промокшей, бегать босиком по подъезду, научиться водить автомобиль. Но это того стоило: сериал стал очень популярным, поэтому за ним последовали съемки второй части.



Через пару лет Татьяне предложили сыграть достаточно сложную главную роль в сериале «Фурцева». Ей нужно было отобразить одновременно мягкий и сильный многогранный характер самой влиятельной женщины СССР. Ей удалось это сделать на 100%, поэтому сериал завоевал сердца многих телезрителей.

Через год после съемок в сериале «Фурцева» Татьяна снялась в киноленте «Виктория». В этот раз ей пришлось впервые надеть хиджаб, так как она сыграла роль женщины, отправившейся в одну из мусульманских стран с целью найти своего мужа. Популярность актрисе принесли и съемки в сериале «Ласточкино гнездо». По сценарию, главная героиня (которую воплотила Татьяна) рано потеряла мать и прошла множество сложных испытаний, прежде чем стать счастливой, обрести семью и реализовать все свои планы.



В 2017 актрисе предложили сняться в кинопроекте «Наживка для ангела». Это увлекательная история о девушке, которая, как и мечтала, стала успешной журналисткой, но не обрела счастье. Всю жизнь ее преследовало чувство вины за то, что она, еще будучи ребенком, потеряла свою младшую сестру на железнодорожном вокзале. Масла в огонь подливает ее приемная мать, которая регулярно напоминает ей об этом событии и винит старшую дочь в случившемся.

Позже Татьяну пригласили поучаствовать в комедийном проекте «Новый человек». На площадке она сыграла вместе с Владимиром Епифанцевым и Максимом Виторганом.



Перечисленные одно- и многосерийные фильмы стали основополагающими в карьере актрисы. Они принесли ей большую популярность, сделали востребованной и узнаваемой. Поэтому всегда, когда речь заходит о фото, биографии, личной жизни Татьяны Арнтгольц, обязательно упоминаются все эти киноленты.

Но, разумеется, этим список проектов, в которых она поучаствовала, не ограничивается. Актриса снималась и продолжает сниматься, поэтому ее поклонники могут следить за ее новыми удачами и достижениями. 


Как обстоят дела с личной жизнью Татьяны Арнтгольц



Татьяна — невероятно красивая девушка, поэтому ей неоднократно СМИ приписывали разные романы и даже мужей. И это неудивительно — она всегда купалась в мужском внимании. Среди известных поклонников актрисы можно отметить Кирилла Плетнева и Анатолия Руденко. Но сердце красавицы, судя по фото, которые появились в Сети в 2008 году, досталось Ивану Жидкову.

Они тайно сыграли свадьбу, через год у них родилась дочь Мария. В браке супруги пробыли 5 лет, после чего в СМИ появилась сенсация — «Иван и Татьяна разводятся». После развода супруги остались хорошими друзьями, т. к. их связывает дочь. Они вместе воспитывают ее, посещают школьные мероприятия и иногда проводят время.



Через некоторое время Татьяна сблизилась с «коллегой по цеху» Григорием Антипенко. Они встречались 2 года, после чего расстались. Актриса к этому времени приобрела в элитном московском ЖК квартиру, куда она и перебралась вместе с дочерью.

В 2018 стало известно, что Татьяна встречается с Марком Богатыревым. Через несколько лет они поженились, и находятся в браке по сей день.



Итоги

Жизнь Татьяны Арнтгольц интересная и насыщенная. Она родилась в небогатой семье, но это не помешало ей взойти на киноолимп. Девушка получила популярность и стала востребованной актрисой благодаря своему таланту и любви к тому, чем она занимается. Она продолжает сниматься и радовать зрителей новыми интересными ролями.

# Шоу-бизнес
По материалам: Клео

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