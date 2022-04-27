Бывший президент Nintendo называет «фантастической» покупку Activision со стороны Xbox

Вадим Карасев





В начале этого года Microsoft анонсировала покупку Activision Blizzard, которая должна завершиться к лету 2023 года. Многие специалисты игровой индустрии уже прокомментировали эту сделку. В рамках выступления на SXSW 2022 свой комментарий о сделке дал и бывший президент Nintendo of America Реджи Филс-Эме. По его словам, это фантастическая покупка:

Покупка Activision компанией Microsoft, я думаю, была отличной. Цена акций упала на треть из-за всех культурных проблем, с которыми столкнулась компания — это была фантастическая покупка — King, мобильные игры, Call of Duty… просто фантастическая покупка.

Отметим, что в ближайшие дни Реджи Филс-Эме выпустит книгу Disrupting the Game, где можно ожидать много интересных подробностей из мира игровой индустрии. В целом, будучи президентом Nintendo of America, Реджи имел хорошие отношения с Microsoft и Филом Спенсером лично.