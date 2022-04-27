Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бывший президент Nintendo называет «фантастической» покупку Activision со стороны Xbox

Бывший президент Nintendo называет «фантастической» покупку Activision со стороны Xbox


В начале этого года Microsoft анонсировала покупку Activision Blizzard, которая должна завершиться к лету 2023 года. Многие специалисты игровой индустрии уже прокомментировали эту сделку. В рамках выступления на SXSW 2022 свой комментарий о сделке дал и бывший президент Nintendo of America Реджи Филс-Эме. По его словам, это фантастическая покупка:

Покупка Activision компанией Microsoft, я думаю, была отличной. Цена акций упала на треть из-за всех культурных проблем, с которыми столкнулась компания — это была фантастическая покупка — King, мобильные игры, Call of Duty… просто фантастическая покупка.

Отметим, что в ближайшие дни Реджи Филс-Эме выпустит книгу Disrupting the Game, где можно ожидать много интересных подробностей из мира игровой индустрии. В целом, будучи президентом Nintendo of America, Реджи имел хорошие отношения с Microsoft и Филом Спенсером лично.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

The Stanley Parable: Ultra Deluxe на Xbox получает отличные рецензии
The Stanley Parable: Ultra Deluxe на Xbox получает отличные рецензии
Бывший президент Nintendo называет «фантастической» покупку Activision со стороны Xbox
Бывший президент Nintendo называет «фантастической» покупку
18 вещей, которые просто не имеют права на существование :)
18 вещей, которые просто не имеют права на существование :)
Сергей Глушко прошелся по сбежавшим звездам
Сергей Глушко прошелся по сбежавшим звездам
Юлия Барановская в шоке от слов Маргариты Симоньян о Галкине
Юлия Барановская в шоке от слов Маргариты Симоньян о Галкине
Аль Пачино отметил 82-летие в компании Нур Альфаллы на фоне слухов об их романе
Аль Пачино отметил 82-летие в компании Нур Альфаллы на фоне слухов об
Официально — This War of Mine: Final Cut выходит 10 мая в Game Pass
Официально — This War of Mine: Final Cut выходит 10 мая в Game Pass
Xbox представили официальный тартан к 20-летию запуска в Шотландии
Xbox представили официальный тартан к 20-летию запуска в Шотландии
Преимущества зеркального панно и места для его размещения
Преимущества зеркального панно и места для его размещения
Оборудование для производства спирта
Оборудование для производства спирта
Ксения Собчак заговорила о массовом возращении звезд
Ксения Собчак заговорила о массовом возращении звезд
Лариса Гузеева после сообщений о тайном отъезде из России вышла на связь
Лариса Гузеева после сообщений о тайном отъезде из России вышла на

Топ на сегодня

Настя Ивлеева рассказала о своей эмиграции, пластике и наркомании
Настя Ивлеева рассказала о своей эмиграции, пластике и наркомании
Татьяна Буланова рассказала о своей эмиграции
Татьяна Буланова рассказала о своей эмиграции
5 рекомендаций, чтобы работать в удовольствие
5 рекомендаций, чтобы работать в удовольствие
Виктория Дайнеко обиделась на Филиппа Киркорова
Виктория Дайнеко обиделась на Филиппа Киркорова
Тина Канделаки пригрозила Ксении Собчак
Тина Канделаки пригрозила Ксении Собчак

Еще по теме

Netflix прокомментировал сделку Microsoft и Activision Blizzard
В Game Pass будет добавлено «как можно больше» игр Activision Blizzard
Аналитики считают, что Sony может купить EA в ответ на сделку Xbox и Activision
Бывший президент Nintendo: Игровая индустрия стала лучше благодаря Xbox