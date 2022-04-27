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Данила Козловский через суд требует вернуть ему больше ста миллионов

Данила Козловский через суд требует вернуть ему больше ста миллионов
Актера и режиссера Данилу Козловского кинули на баснословную сумму денег. В начале года зрители увидели очередную работу Козловского — мини-сериал «Карамора». Проект показали на видеосервисе Start, однако режиссер не получил обещанных отчислений. В минувший понедельник компания Данилы Козловского «ДК интертеймент» подала иск на «Старт студио», которая отвечает за онлайн-кинотеатр Start. Режиссер требует крупную выплату в размере 128,1 миллионов рублей, три из которых — сумма неустойки. Дело в том, что постановщику должны перечислить почти миллиард за исключительные права на сериал «Карамора». Оплату решили разбить на части, и поначалу Козловский стабильно получал деньги. Однако в марте компания не произвела очередной транш. Сообщается, что «Старт студио» должна была перечислить «ДК интертеймент» 125 миллионов, сообщает «Ведомостей».
Данила Козловский - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В разговоре с журналистами Данила подтвердил, что подал иск в связи с невыполнением обязательств по договору. В пресс-службе Start выразили надежду на урегулирование ситуации мирным путем. «Бизнес-модель Start строится на окупаемости контента не только от премьеры на собственной платформе, но и от дальнейшей дистрибуции на другие платформы и телеканалы в России и за рубежом. До подписания нашего договора уже начались переговоры с международными крупными площадками и с телеканалами в России. В связи со специальной военной операцией переговоры и подписание договоров дистрибуции остановились. В России дистрибуция стала невозможна по нескольким причинам, в том числе связанным с содержанием проекта и обращением граждан в надзорные органы», — объяснили представители компании. Напомним, что фэнтези-сериал «Карамора» появился на видеосервисе еще в январе. Данила Козловский выступил в данном проекте не только как режиссер, но и как исполнитель главной роли. В картине также снялись такие звезды, как Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Варвара Шмыкова и даже Леонид Парфенов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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