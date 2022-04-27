Джабаров прокомментировал информацию о возможном британском подданстве Зеленского

19:35 Автор: Варвара Комарова

Если президент Украины Владимир Зеленский действительно получил британское подданство, он понимает, что его украинская карьера «рассыпалась в прах». Такое мнение высказал в своем Telegram-канале заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор сослался на информацию о получении Зеленским и другими представителями высшего украинского руководства якобы британского подданства. По его словам, если эта информация действительна верна, это говорит только о том, что Украина при нынешнем режиме потеряла свой суверенитет.

«Значит Зеленский понимает, что в политическом смысле он уже не «жилец» и его украинская карьера рассыпалась в прах», — написал Джабаров, в то же время отметив, что «истину мы пока не знаем». «Давайте подождем подтверждения этой информации», — заключил парламентарий.

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