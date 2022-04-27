Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Джабаров прокомментировал информацию о возможном британском подданстве Зеленского

Джабаров прокомментировал информацию о возможном британском подданстве Зеленского

Джабаров прокомментировал информацию о возможном британском подданстве Зеленского

19:35  Автор: Варвара Комарова



Если президент Украины Владимир Зеленский действительно получил британское подданство, он понимает, что его украинская карьера «рассыпалась в прах». Такое мнение высказал в своем Telegram-канале заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор сослался на информацию о получении Зеленским и другими представителями высшего украинского руководства якобы британского подданства. По его словам, если эта информация действительна верна, это говорит только о том, что Украина при нынешнем режиме потеряла свой суверенитет.

«Значит Зеленский понимает, что в политическом смысле он уже не «жилец» и его украинская карьера рассыпалась в прах», — написал Джабаров, в то же время отметив, что «истину мы пока не знаем». «Давайте подождем подтверждения этой информации»,  — заключил парламентарий.

Онищенко рассказал о проблемном единстве Зеленского и Байдена




#Украина #власть

Ещё материалы: Владимир Джабаров


135
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Официально — This War of Mine: Final Cut выходит 10 мая в Game Pass
Официально — This War of Mine: Final Cut выходит 10 мая в Game Pass
Xbox представили официальный тартан к 20-летию запуска в Шотландии
Xbox представили официальный тартан к 20-летию запуска в Шотландии
Преимущества зеркального панно и места для его размещения
Преимущества зеркального панно и места для его размещения
Оборудование для производства спирта
Оборудование для производства спирта
Ксения Собчак заговорила о массовом возращении звезд
Ксения Собчак заговорила о массовом возращении звезд
Лариса Гузеева после сообщений о тайном отъезде из России вышла на связь
Лариса Гузеева после сообщений о тайном отъезде из России вышла на
20 случаев, когда заведения решили удивить посетителей креативной подачей, но вызвали лишь недоумение
20 случаев, когда заведения решили удивить посетителей креативной
Марк Богатырев рассказал, что помогло появиться на свет их с Татьяной Арнтгольц сыну
Марк Богатырев рассказал, что помогло появиться на свет их с Татьяной
Моргенштерн хочет в Россию, но боится возвращаться
Моргенштерн хочет в Россию, но боится возвращаться
Анастасию Волочкову распекли за фото с дочерью
Анастасию Волочкову распекли за фото с дочерью
Данила Козловский через суд требует вернуть ему больше ста миллионов
Данила Козловский через суд требует вернуть ему больше ста миллионов
19 игрушечных шедевров, к производителям которых есть один большой вопрос: «А вы точно любите детей?»
19 игрушечных шедевров, к производителям которых есть один большой

Топ на сегодня

Настя Ивлеева рассказала о своей эмиграции, пластике и наркомании
Настя Ивлеева рассказала о своей эмиграции, пластике и наркомании
Создатели Call of the Sea представили новый проект — American Arcadia
Создатели Call of the Sea представили новый проект — American Arcadia
Татьяна Буланова рассказала о своей эмиграции
Татьяна Буланова рассказала о своей эмиграции
Подробности о A Plague Tale Requiem и As Dusk Falls расскажут уже скоро
Подробности о A Plague Tale Requiem и As Dusk Falls расскажут уже
5 рекомендаций, чтобы работать в удовольствие
5 рекомендаций, чтобы работать в удовольствие

Еще по теме

С победой Трампа вся Европа вздохнёт с облегчением — сенатор Джабаров
Джабаров назвал слова Зеленского об инвестициях США в экономику Украины «сладкой сказкой»
«Это начало истерики украинского президента»: в Совфеде ответили на заявление Порошенко о «разрушении» России
Джабаров оценил слова Зеленского о том, что Украина станет лидером Европы