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Из Gears 5 удаляют Map Builder, связанные достижения дадут всем игрокам

Из Gears 5 удаляют Map Builder, связанные достижения дадут всем игрокам


Разработчики Gears 5 сообщили, что приняли решение удалить из игры творческий режим Map Builder. С этим режимом были связаны два достижения — I Made It All By Myself и Homegrown Hive. Оба достижения не самые простые, но теперь их можно получить просто за вход игру.

Если войти в игру Gears 5, разработчики выдадут два достижения за удаленный режим Map Builder. Для игроков, которые имеют эти достижения, подготовили бонусы. За наличие достижения I Made It All By Myself дадут специальный баннер, а за достижение Homegrown Hive дадут 10 тысяч монет.

Отметим, что The Coalition поступает довольно необычным образом, автоматически открывая достижения игрокам при удалении функции. Не так давно из Sea of Thieves убирали режим Арена, и после этого целый ряд достижений убрали из игры.

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По материалам: newxboxone

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