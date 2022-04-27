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К разработке новой Fable присоединился еще один опытный специалист

К разработке новой Fable присоединился еще один опытный специалист


Новая игра серии Fable, созданием которой сейчас занимается студия Playground Games, находится еще на довольно ранней стадии производства, если верить инсайдерам. Похоже, что разработчики продолжают активно собирать команду специалистов, в этом году уже сообщалось о присоединении к команде нового руководителя дизайна уровней, старшего продюсера, ведущего художника по персонажам.

Сейчас же стало известно про еще одного опытного специалиста, который присоединился к команде Fable — это Бенджамин Жакин. Он является специалистом в области визуальных эффектов и имеет неплохой послужной список. Бенджамин уже успел поработать несколько лет в Ubisoft (в том числе, над Far Cry 5), в Eidos Montreal (над Marvel’s Guardians of the Galaxy), в Beenox и ряде других команд.


Как сообщил сам Бенджамин в Twitter, он «рад начать свое следующее приключение» в команде Playground Games.

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По материалам: newxboxone

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