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Ксения Собчак заговорила о массовом возращении звезд

Ксения Собчак заговорила о массовом возращении звезд
Ведущая и журналистка Ксения Собчак прокомментировала желание звезд о возращении в Россию. Алишер Моргенштерн заявил, что очень хочет вернуться домой из Арабских Эмиратов, однако боится преследования правоохранительных органов. Ксения Собчак сделала после этого заявления выводы, что наметилась тенденция возвращения селебрити домой. Сама она, к слову, тоже приехала в Россию.
Моргенштерн - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Вот увидите, сейчас пойдет волна возвращений тех, кто прочувствовал, что эмиграция и отпуск — это разное. У кого-то уже кончились деньги <…>, люди потратили последние деньги, в панике переехав за иллюзией, что весь мир сейчас им должен и все помогут. Те, у кого не было работы на удаленке, просто попали в ловушку ситуации», — написала Ксения Собчак в своем телеграме. Она заметила, что многие окажутся в затруднительном положении, поскольку в спешке сдали свои квартиры, поругались на нервах с близкими и друзьями, кому-то уже и возвращаться некуда. «А ведь в России все это время не было каких-то глобальных изменений. Да, цены поднялись, но не догнали европейские», — заключила Собчак.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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