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Лариса Гузеева после сообщений о тайном отъезде из России вышла на связь

Лариса Гузеева после сообщений о тайном отъезде из России вышла на связь
Ведущая Лариса Гузеева не стала афишировать свой отпуск и спровоцировала разные слухи. По какой-то причине Гузеева засекретила свой отъезд из страны. Якобы о том, где сейчас на самом деле находится ведущая не знали даже её близкие друзья. Однако соотечественники, встретившие телесваху в местном магазине, раскрыли её секрет журналистам. По слухам, ведущая уехала из страны из-за проблем со здоровьем. Насколько известно, она до сих пор не восстановилась до конца после тяжелой формы ковида. Не исключено, что Гузеева пройдет во время отпуска на побережье курс реабилитации. После всех публикаций в СМИ телеведущая сама вышла на связь с поклонниками рассказала, где находится и чем занимается. Гузеева возмущена, что о ней пишут всякие небылицы «недожурналюги», которым она шлет «лучики проклятья», а своим «дорогим подписчикам- счастья и добра».
Лариса Гузеева - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) «Я много трудилась, переболела страшным ковидом, последствия пытаюсь зализать в Болгарии. Всё. 🤦‍♀️», - написала Гузеева в личном блоге. Стоит отметить, что Гузеева всё равно последние недели сидела дома без работы. Дело в том, что съемки новых выпусков развлекательных передач были приостановлены по решению руководства. Впрочем, телестудии постепенно оживают после паузы. Буквально на днях, например, возобновились съемки шоу Елены Малышевой «Жить здорово». Не исключено, что шоу «Давай поженимся!» с Гузеевой скоро тоже вернется в эфир.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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