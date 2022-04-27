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Лунный календарь комнатных растений на май 2022 года

Лунный календарь комнатных растений на май 2022 года

В мае растения активно развиваются поэтому ухода за ними становится больше. С лунным календарем комнатных растений каждый сможет позаботиться о своем саду на подоконнике, чтобы вырастить яркие цветы, приносящие счастье и позитив.


Комнатные цветы требуют особого отношения к себе, ведь их разнообразие велико. Каждый вид растений нуждается в своем подходе, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее знакомиться с особенностями содержания того или иного вида цветов. Также важно обращать внимание на энергетик ночного светила — оно может как помочь развитию цветов, так и навредить им. Пересаживать растения важно в благоприятное время, чтобы корневая система быстро разрослась и цветам ничто не помешало расти.

Дни для ухода за растениями

1, 2 мая: рост Луны в Тельце — отличное время для ухода за растениями. Это время не подходит для пересадки из-за вероятности получить вытянутые побеги со слабой корневой системой, однако для иных работ в зимнем саду дни будут идеальными.

8, 9 мая: рост Луны во Льве — время для заботы о цветах. В этот период проводят обработку от паразитов, профилактику заболеваний, а также протирают широкие листья от накопившейся пыли. Пересадка комнатных растений под влияние созвездия Льва нежелательна из-за риска повредить корневую систему и загубить цветы.

15, 16 мая: эти дни Луна проведет в созвездии Скорпиона, и 16 мая состоится Полнолуние. Астрологи рекомендуют отказаться от пересадки и посадки растений, чтобы не навредить хрупким побегам.


19, 20 мая: убывающая Луна в Козероге — не лучшее время для того, чтоб заниматься работой с корнями растений. В такое время лучше всего организовать оптимальный режим влажности, температуры и света, чтобы растения развивались равномерно.

21, 22 мая: Луна продолжает убывать, переходя в созвездие Водолея. Пересадка растений в такой период неблагоприятна и может отрицательно сказаться на развитии побегов. Астрологи рекомендуют оставить цветы в покое и заняться своими делами.

25, 26 мая: Луна в Овне — неплодородный союз, который не помогает цветам развиваться и формировать прочные побеги. Пересадка в такое время моет оказаться губительной, поэтому от работ с корнями лучше отказаться.

30, 31 мая: Луна в Близнецах и Новолуние 30 мая — не лучший период для активной работы с комнатными растениями. В такое время цветы стараются не тревожить и не заливать, чтобы исключить закисание почвы и отмирание корневой системы.

Благоприятное время пересадки растений

3, 4 мая: под влиянием растущей в Близнецах Луне внимание обращают на вьющиеся и травянистые растения. Их можно пересадить, а также заняться формированием побегов. Удаление лишних отростков не навредит, если пользоваться чистыми инструментами и подкормкой.


5, 6, 7 мая: Луна продолжает свой рост, перемещаясь в созвездие Рака. Энергетика этого союза благоприятна для того, чтобы рассадить разросшиеся цветы, а также вырастить новые побеги из семян или луковиц.

10, 11 мая: Луна в Деве- прекрасное время для того чтобы рассадить растения, приобрести новые цветы в свою коллекцию, а также заняться выведением новых сортов. Пересадка растений не навредит, если пользоваться средствами для быстрого укоренения.

12, 13, 14 мая: это время Луна будет в Весах. Пересаживать растения в это время можно, однако заняться лучше самыми неприхотливыми видами цветов. Тревожить корневую систему молодых растений или тех, что собираются зацвести, не стоит.

17, 18 мая: убывающая Луна в Стрельце — время для замачивания семян. Дружные всходы и крепкие растения порадуют цветоводов, а новые растения, выращенные из семечек, будут радовать глаз своим развитием.

23, 24 мая: под влиянием союза стареющей Луны и созвездия Рыб можно смело заниматься посадкой и пересадкой растении. При условии хорошей погоды некоторые комнатные цветы можно высадить на клумбы.

27, 28, 29 мая: три дня Луна проведет в Знаке Тельца. Пе6ресаживать растения в это время можно, а значит, заняться стоит именно такими работами в зимнем саду. Вырастить новые экзотические цветы можно и из семян.

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По материалам: dailyhoro.ru

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