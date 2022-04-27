Маргариту Симоньян подержали пользователи после ее высказывания о Галкине

Журналистка Маргарита Симоньян заявила на всю страну то, о чем шептались долгие годы. Пользователи российских соцсетей в своем большинстве поддержали медиаменеджера Маргариту Симоньян, которая заявила о нетрадиционной ориентации юмориста Максима Галкина в эфире федерального канала. «Папа — офицер, а вот сын…», «Я почему-то про него всегда так думал. Слишком он слащавый. Еще вел программы с детьми. Фу», «Да и правильно, что сказали это в эфире. Предатели — самые трусливые», «Какая Маргарита умница! Респект ей!», «Никогда не любила и не уважала Галкина. Таланта — ноль. Внешность — промолчу», «Пусть живет у Мертвого моря со своей старухой у разбитого корыта. Такие России не нужны», «Когда деньги на халяву в России зарабатывали, было все супер! Пусть такие горе-артисты развлекают теперь только себя», «А вспомните, как он хохотал над шуткой о бомбежке в Сирии! У парня двойные стандарты! А Алла Пугачева вроде мудрой женщиной была!», «Вот вы и показали свое нутро, Максим. Это же как надо любить себя и деньги, чтобы пренебречь пожилой супругой и маленькими детьми?! Что вам сделала Алла, которую вы сейчас загоняете в могилу? Израиль — прекрасная страна, но здесь вы никогда не станете своими!», «Фу, какой позор! Этот человек еще вел передачу с детьми!», — отметили в комментариях пользователи.Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, что в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Маргарита Симоньян высказалась о Максиме Галкине, параллельно раскрыв его ориентацию. «Уровень внутреннего лицемерия, вранья и вообще качеств этого человека. Ну, зараза, они ведь там как на подбор такие. Ну ведь как на подбор. Ты человек вот такой. Лживый-прелживый. Печать ставить негде. Ты позволяешь себе мою родину поливать помоями, не имея ни малейшего представления ни о чем. Ты что за мразь. Я решила позволить себе говорить правду о них», — сказала, в частности, телеведущая.