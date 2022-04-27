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Марк Богатырев рассказал, что помогло появиться на свет их с Татьяной Арнтгольц сыну

Марк Богатырев рассказал, что помогло появиться на свет их с Татьяной Арнтгольц сыну
Актер Марк Богатырев признался, что мечтал о ребенке, но все время откладывал. Артист и Татьяна Арнтгольц — одна из самых закрытых пар российского шоу-бизнеса. Супруги неохотно делятся подробностями личной жизни. Однако актер впервые рассказал больше об их долгожданном сыне. Встречу с Татьяной 37-летняя звезда сериала «Кухня» называет судьбоносной, ведь им очень повезло познакомиться в нужное время, когда оба были открыты к новым отношениям. «В тот момент, когда мы встретились на съемках «Наживки для ангела», нам было жизненно необходимо общество друг друга. Я был обижен в предыдущих отношениях, Таня тоже много натерпелась. Когда мы открылись, помимо чувств, которые между нами возникли, ощутили такое необходимое каждому из нас человеческое тепло, что потерять друг друга уже было невозможно», — говорит Богатырев.
Марк Богатырев с женой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Так, с этого момента пара не расставалась. Вскоре они поняли, что хотят быть вместе всю жизнь и планировали появление их общего ребенка. Вот только из-за занятости Татьяна и Марк не решались на этот шаг. И в этом вопросе им помог коронавирус, а именно — обязательная самоизоляция. Актер рассказал об этом подробнее в интервью «Каравану историй»: «Мы мечтали о ребенке, но все откладывали: то я снимался, то Таня гастролировала. Но грянула пандемия, мы оказались заперты дома. Через какое-то время Таня сообщила: «Я беременна». Замечательно! Так на свет появился Данила. Замкнутое пространство и Боженька помогли». Богатырев души не чает в наследнике, которого пара назвала Данилой. Однако ему было сложно привыкнуть к появлению в его жизни мальчика. «Первое время я вообще не понимал, как мне с ним общаться. Согласен, что для мужчины это большой шок, потому что женщина 9 месяцев вынашивает ребенка в утробе, и между ними возникает мощная связь, которая сразу их соединяет. А у мужчины этого нет на физиологическом уровне, и моментально, как маме, влюбиться в ребенка до бесконечности непросто», — делился артист.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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