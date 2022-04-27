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Матвиенко предложила Минфину заняться региональными бюджетами «вручную»

Матвиенко предложила Минфину заняться региональными бюджетами «вручную»

14:21  Автор: Никита Вятчанин



Министерству финансов России в условиях санкционного давления необходимо оперативно принимать решения по конкретным регионам, которые не справляются со своими обязательствами. Об этом 27 апреля заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге.

Она отметила, что Минфин отлично сработал в ситуации при пандемии, но «сейчас ситуация иная». «Региональными бюджетами сегодня надо заниматься вручную», — заявила она.

В качестве примера она привела один из регионов, где из-за большой задолженности казначейство арестовало счета, в итоге чего жители «вернулись в 90-е года ХХ века», когда учителям по два месяца не платят зарплату.

«Другой регион — бедный. Но там построили на госденьги новые детсады, школы. А денег на содержание из федерального бюджета не дали, начали валять дурака — принесите ту бумажку, принесите эту… Но, поймите, стандартные методы в нынешней ситуации не проходят», — обратилась она к главе Минфина Антону Силуанову, который принял участие в заседании.

При этом председатель Совфеда отметила, что помогать и оперативно принимать соответствующие решения — это не значит «веером раздавать деньги государства». «Но если видите проблему — принимайте решение и помогайте региону в трудной ситуации», — заявила Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко: Парламент России — один из самых успешных на планете




#в регионах #деньги


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По материалам: pnp.ru

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