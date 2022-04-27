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Microsoft дала возможность игрокам настраивать интенсивность Auto HDR на PC

Microsoft дала возможность игрокам настраивать интенсивность Auto HDR на PC


Компания Microsoft игрокам на PC, которые используют Windows 11, дала возможность настраивать интенсивность Auto HDR. Как известно, функция Auto HDR доступна на приставках Xbox Series X | S и в прошлом году появилась на PC с релизом Windows 11. Теперь игроки могут настраивать ее интенсивность.

Если игрокам не нравится, как сработал Auto HDR в игре после его активации, они могут зайти в настройки игровых функций и передвинуть соответствующий ползунок — уменьшив или увеличив интенсивность работы функции HDR. Напомним, что сама по себе функция Auto HDR активируется в играх, где отсутствует внедренная разработчиками поддержка HDR.


Что важно, настроенный уровень интенсивности HDR сохраняется для каждой конкретной игры. Соответственно, это дает возможность игрокам единожды настроить Auto HDR на комфортном уровне и больше не возвращаться к этой задаче.

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По материалам: newxboxone

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