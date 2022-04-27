Михаил Ефремов едва неделю мог продержаться без алкоголя

Актер Михаил Ефремов в пьяном виде совершил смертельное ДТП. Камиль Ларин признался, что перед тем, как отказаться от алкоголя, он решил поговорить с Михаилом Ефремовым и был удивлен, что тот не представляет свою жизнь без горячительных напитков. Всем известно, что у Ефремова были с этим проблемы. Но, как выяснилось, даже больше, чем можно представить. Звезда «Квартета И» разоткровенничался в эфире подкаста Юлии Барановской «Быть человеком» и рассказал, какой диалог однажды состоялся у него с Ефремовым: «Миш, а сколько ты можешь месяцев не пить?» — спросил Ларин. «Месяцев?!» — изумился Ефремов. «Окей. Недель?» — «Недель?!» — «Сколько ты дней подряд можешь не пить?» — «Пять дней». — «И как состояние?» — «Пруж-ж-жина…»Михаил Ефремов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ларин отметил, что если борющийся с пьянством мужчина каждый свой трезвый день проживает с болезненным преодолением желания напиться, то в какой-то момент у него обязательно «рванет» и произойдет срыв. Подобные паузы, как рассказал сам Ефремов, он преодолевал весьма тяжело. Михаил Ефремов в данный момент отбывает наказание в колонии за то, что по его вине погиб человек. Артист летом 2020 года сел пьяным за руль своего автомобиля, ехал на большой скорости по проспекту и вылетел на встречную полосу. Его машина врезалась в другой автомобиль, водитель которого скончался на следующее утро. Ефремов не понял, что произошло, так как был сильно пьян, а на следующий день стал отрицать свою вину и говорить о том, что не он сидел за рулем машины. Однако суд признал его виновным. Ему дали срок — восемь лет.