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Михаил Галустян признался, что его дочери стали жертвами

Михаил Галустян признался, что его дочери стали жертвами
Актер Михаил Галустян рассказал о своих детях. Артист является отцом двух дочерей: 11-летней Эстеллы и 10-летней Элины. Вскоре на большие экраны выходит новый фильм Михаила Галустяна – «Артек». Картина в числе прочего затрагивает отношения отцов и детей, которые знакомы артисту не понаслышке. В интервью, данном в преддверии премьеры, комик выразил надежду на то, что с помощью его фильма родители станут лучше понимать проблемы своих детей. Рассказал Галустян и о проблемах собственных дочерей. В беседе с Teleprogramma.pro юморист согласился с тем, что современных детей сложнее научить уважать родительский труд и беречь вещи – нынешние дети более избалованны, чем это было раньше. Наследницы Галустяна в этом плане не являются исключением, так как тоже живут в 21 веке.
Михаил Галустян с женой и детьми - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «К сожалению, мои дети не исключение, они тоже жертвы эпохи потребления», – посетовал на проблему юморист. Тем не менее, Михаил и его жена Виктория делают все, чтобы их дочери не были слишком избалованны. Например, родители учат наследниц бережно относиться к купленным вещам, а также рассказывают им, как важно отдавать часть заработанных денег на благотворительность. Несмотря на то, что Галустян еженедельно балует дочерей карманными деньгами, старшая дочь уже пытается что-то зарабатывать сама. Девочка отливает, а затем продает сувениры из эпоксидной смолы. И даже часть от этого заработка Эстелла отдает нуждающимся.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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