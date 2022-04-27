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Минувший квартал стал лучшим для Xbox в истории, если не считать праздничные

Минувший квартал стал лучшим для Xbox в истории, если не считать праздничные


Компания Microsoft представила отчет за первый квартал 2022 года (январь-март). Согласно отчету, для подразделения Xbox это лучший квартал в истории, если не сравнивать с праздничными кварталами, когда показатели игрового подразделения традиционно высокие.



Год к году рост игрового подразделения за квартал составил 6%.



Выручка за квартал составила $3,74 млрд. 81% этой выручки — контент (игры, подписки), а 19% — железо (консоли, аксессуары).



Продажи консолей Xbox год к году выросли на 14%. Отмечается, что доля Xbox на рынке растет.



Выручка от игр внутренних студий и сервисов (Game Pass, Gold) увеличилась на 4%. От сторонних студий чуть сократилась.

Суммарная выручка Microsoft за квартал составила $49,4 млрд (+18%), а прибыль $16,7 млрд (+8%).

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По материалам: newxboxone

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