Моргенштерн хочет в Россию, но боится возвращаться

Певец Моргенштерн высказался о своем возвращении на родину. 24-летний Моргенштерн (Алишер Валеев) заявил, что очень тоскует по родной стране. Скандальный рэпер рассказал, почему пока не может приехать в Россию. Исполнитель хитов «Малышка» и «Домой» уже пять месяцев живет вдали от родины. Музыкант вместе с женой, 22-летней Диларой Зинатуллиной, улетел в Дубай. Недавно Алишер оформил израильское гражданство. Тем не менее, он хочет вернуться в Россию. Рэпер эмоционально ответил на предложение блогера Амирана Сардарова, который позвал его обратно. Автор канал «Дневник Хача» пообещал заступиться за приятеля при необходимости. «Ты нам нужен. Тебя не хватает именно в России. Я уверен, если Морген публично извинится, он сможет вернуться. Готов сам за него вписываться. Вопрос в том, что ты хочешь. Если придешь и будешь дальше изводить всех и играть на жилах, наверное, будут проблемы. Но если немного повзрослеешь, не думаю, что будут. Проблема в другом — пока он гнет линию оттуда, Россия сильно меняется. И потом будет еще сложнее вернуться», — указал Амиран в своем YouTube-шоу «Вписка».Моргенштерн - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Призыв Сардарова взволновал Валеева. Эпатажный исполнитель признался, чего он боится. Музыкант обратился к приятелю со встречным предложением. Впрочем, Алишев отметил, что оно неосуществимо. «Давай сделаем официальный документ, заверенный государством, что, если вдруг по возвращении на меня заведут уголовку, — ты сядешь вместо меня? К сожалению, юридически это невозможно. И вообще, какое к тебе доверие после всех твоих мувов? Я обожаю Россию. Я безумно хочу на дачу в Уфу, в серые переулки Питера, даже в пробки на МКАДе. Но я просто боюсь, понимаешь?» — написал Моргенштерн в своем telegram-канале. Поспешный отъезд рэпера из России в ноябре прошлого года произошел после того, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил его в продаже запрещенных веществ через социальные сети, а также в пропаганде наркотиков в клипах. Валеев зимой высмеивал обвинения в том, что он еще и иностранный агент. Однако нынешней весной уроженец Уфы переживает тяжелейшую депрессию. В марте Алишер признавался, что извелся из-за гибели людей на Украине. В середине апреля Моргенштерн объявил о разрыве с женой. Сегодня Дилара заверила, что все проблемы мужа со здоровьем, психикой и даже с браком вызваны отъездом из России. «Всё пошло не так после этого», — отметила Зинатуллина.