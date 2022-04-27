Моргенштерн никому не нужен за рубежом

Бывшая жена рэпера Моргенштерна, Дилара призналась, что после эмиграции вся его популярность сошла на нет. Вот уже полгода бывшие супруги живут в Дубае. Пара перебралась за границу после обвинения рэпера в пропаганде наркотиков. Несмотря на отъезд, музыкант продолжает интриговать российскую публику через соцсети. Однако многие заметили, что прежнего огня в его глазах уже нет. Творческий кризис коснулся и личной жизни 24-летнего Моргенштерна. В начале апреля музыкант объявил о расставании с Диларой. Поклонники удивлены таким решением пары, ведь они поженились всего лишь семь месяцев назад. Вскоре выяснилось — всему виной банальная измена. В неверности рэпер признался публично. Однако недавно Дилара вышла на связь с фанатами и рассказала о более глубоких причинах выходок артиста. «Не знаю, правильно ли об этом говорить, или нет… Честно, все проблемы, которые сейчас происходят со здоровьем, психикой, даже с браком — все вызвано переездом из России. Все пошло после этого», — откровенничала она.Моргенштерн - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» 22-летняя экс-возлюбленная артиста поделилась, как кризис в карьере ударил по его личной жизни. «Переехали — нет концертов, треки перестали в чартах так долго держаться… И все! У человека будто жизнь кончилась. Просто все, что у него есть, кроме этих сраных концертов, он рушит. Мол, сгорел сарай — гори и хата. Это про него сейчас. Реально все рушит, меня тоже», — негодовала Дилара. Некоторые посчитали, что Зинатуллина должна помогать избраннику, а не объявлять о разрыве и сливать подробности его переживаний. «Моргенштерна, наверное, поддержать надо было, а не уходить в такой момент...»; «Такая у них любовь, которая не способна на заботу и помощь друг другу в сложной ситуации», — пишут пользователи. Другие, напротив, считают, что Дилара поступает правильно, так как знает рэпера лучше всех.