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Моргенштерн никому не нужен за рубежом

Моргенштерн никому не нужен за рубежом
Бывшая жена рэпера Моргенштерна, Дилара призналась, что после эмиграции вся его популярность сошла на нет. Вот уже полгода бывшие супруги живут в Дубае. Пара перебралась за границу после обвинения рэпера в пропаганде наркотиков. Несмотря на отъезд, музыкант продолжает интриговать российскую публику через соцсети. Однако многие заметили, что прежнего огня в его глазах уже нет. Творческий кризис коснулся и личной жизни 24-летнего Моргенштерна. В начале апреля музыкант объявил о расставании с Диларой. Поклонники удивлены таким решением пары, ведь они поженились всего лишь семь месяцев назад. Вскоре выяснилось — всему виной банальная измена. В неверности рэпер признался публично. Однако недавно Дилара вышла на связь с фанатами и рассказала о более глубоких причинах выходок артиста. «Не знаю, правильно ли об этом говорить, или нет… Честно, все проблемы, которые сейчас происходят со здоровьем, психикой, даже с браком — все вызвано переездом из России. Все пошло после этого», — откровенничала она.
Моргенштерн - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» 22-летняя экс-возлюбленная артиста поделилась, как кризис в карьере ударил по его личной жизни. «Переехали — нет концертов, треки перестали в чартах так долго держаться… И все! У человека будто жизнь кончилась. Просто все, что у него есть, кроме этих сраных концертов, он рушит. Мол, сгорел сарай — гори и хата. Это про него сейчас. Реально все рушит, меня тоже», — негодовала Дилара. Некоторые посчитали, что Зинатуллина должна помогать избраннику, а не объявлять о разрыве и сливать подробности его переживаний. «Моргенштерна, наверное, поддержать надо было, а не уходить в такой момент...»; «Такая у них любовь, которая не способна на заботу и помощь друг другу в сложной ситуации», — пишут пользователи. Другие, напротив, считают, что Дилара поступает правильно, так как знает рэпера лучше всех.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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