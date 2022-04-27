Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Моргенштерн объяснил, почему не вернется в Россию: "Я обожаю Россию, но я боюсь"

Моргенштерн объяснил, почему не вернется в Россию: "Я обожаю Россию, но я боюсь"

Рэпер Моргенштерн объяснил, почему не вернется в Россию, несмотря на то, что хочет домой. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале, отвечая на предложение блогера Амирана Сардарова, который позвал его обратно и пообещал заступиться за него при необходимости. Ты нам нужен, тебя не хватает. Тебя не хватает именно в России. Я уверен, если Морген публично извинится, он сможет вернуться. Готов сам за него вписываться. Вопрос в том, что ты хочешь. Если придешь и будешь дальше изводить всех и играть на жилах, наверное, будут проблемы. Но если немного повзрослеешь, не думаю, что будут. Проблема в другом — пока он гнет линию оттуда, Россия сильно меняется, и потом будет еще сложнее вернуться, — заявил Сардаров в своем YouTube-шоу "Вписка".

Моргенштерн ответил блогеру в своем телеграм-канале: Давай сделаем официальный документ, заверенный государством, что, если вдруг по возвращении на меня заведут уголовку, — ты сядешь вместо меня? К сожалению, юридически это невозможно. И вообще, какое к тебе доверие после всех твоих мувов? Я обожаю Россию. Я хочу на дачу в Уфу, в серые переулки Питера, даже в пробки на МКАДе. Но я просто боюсь, понимаешь?

Стоит отметить, что дела у музыканта действительно идут плохо. Как рассказала поклонникам в соцсетях его бывшая жена Дилара, о расставании с которой он объявил в конце апреля, причина — в переезде из России. Все проблемы, которые сейчас происходят со здоровьем, психикой, даже с браком, — все вызвано переездом из России. Все пошло после этого. Переехали — нет концертов, треки перестали в чартах так долго держаться. И все, у человека как будто жизнь кончилась. Просто все, что у него есть, кроме этих концертов, он рушит. Мол, сгорел сарай — гори и хата. Это про него сейчас. Реально все рушит, меня тоже, — призналась Дилара.

Ранее рэпер рассказал также о своих психологических проблемах и панических атаках. При этом он отмечал, что ему нравится жить в Дубае, куда он переехал после многочисленных обвинений в пропаганде наркотиков со стороны СК.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Настя Ивлеева высказалась о своем одиночестве
Настя Ивлеева высказалась о своем одиночестве
Моргенштерн никому не нужен за рубежом
Моргенштерн никому не нужен за рубежом
Минувший квартал стал лучшим для Xbox в истории, если не считать праздничные
Минувший квартал стал лучшим для Xbox в истории, если не считать
Из Gears 5 удаляют Map Builder, связанные достижения дадут всем игрокам
Из Gears 5 удаляют Map Builder, связанные достижения дадут всем
Эммануил Виторган рассказал о своей эмиграции
Эммануил Виторган рассказал о своей эмиграции
Надежда Бабкина показала младшую внучку - именинницу
Надежда Бабкина показала младшую внучку - именинницу
Уже известно о 8 новых релизах, которые пополнят Game Pass в мае
Уже известно о 8 новых релизах, которые пополнят Game Pass в мае
Биография Дмитрия Пескова: личная жизнь, дети, жена, национальность (фото)
Биография Дмитрия Пескова: личная жизнь, дети, жена, национальность
5 рекомендаций, чтобы работать в удовольствие
5 рекомендаций, чтобы работать в удовольствие
Мотивирующие цитаты для Козерогов
Мотивирующие цитаты для Козерогов
Виктория Дайнеко обиделась на Филиппа Киркорова
Виктория Дайнеко обиделась на Филиппа Киркорова
Татьяна Буланова рассказала о своей эмиграции
Татьяна Буланова рассказала о своей эмиграции

Топ на сегодня

530+ игр и DLC со скидками для Xbox — распродажи до 3 мая
530+ игр и DLC со скидками для Xbox — распродажи до 3 мая
18 владельцев, которые позаботились о безопасности своих пёсиков и случайно создали новый вид сумчатых собак
18 владельцев, которые позаботились о безопасности своих пёсиков и
Александр Невзоров - биография личная жизнь: национальность, жена, дети, карьера, последние новости (фото)
Александр Невзоров - биография личная жизнь: национальность, жена,
Евгений Понасенков - биография и личная жизнь: национальность, родители, семья, рост, фото
Евгений Понасенков - биография и личная жизнь: национальность,
Оксану Акиньшину раскритиковали за то, что она отдала детей бывшему мужу
Оксану Акиньшину раскритиковали за то, что она отдала детей бывшему

Еще по теме

Моргенштерн объявил о запуске собственного свободного СМИ в Telegram
Моргенштерн сообщил о создании своего СМИ
Моргенштерн рассказал, как сейчас зарабатывает
Моргенштерн хочет расстаться с женой