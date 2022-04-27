Моргенштерн объяснил, почему не вернется в Россию: "Я обожаю Россию, но я боюсь"

Вадим Карасев

Рэпер Моргенштерн объяснил, почему не вернется в Россию, несмотря на то, что хочет домой. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале, отвечая на предложение блогера Амирана Сардарова, который позвал его обратно и пообещал заступиться за него при необходимости. Ты нам нужен, тебя не хватает. Тебя не хватает именно в России. Я уверен, если Морген публично извинится, он сможет вернуться. Готов сам за него вписываться. Вопрос в том, что ты хочешь. Если придешь и будешь дальше изводить всех и играть на жилах, наверное, будут проблемы. Но если немного повзрослеешь, не думаю, что будут. Проблема в другом — пока он гнет линию оттуда, Россия сильно меняется, и потом будет еще сложнее вернуться, — заявил Сардаров в своем YouTube-шоу "Вписка".

Моргенштерн ответил блогеру в своем телеграм-канале: Давай сделаем официальный документ, заверенный государством, что, если вдруг по возвращении на меня заведут уголовку, — ты сядешь вместо меня? К сожалению, юридически это невозможно. И вообще, какое к тебе доверие после всех твоих мувов? Я обожаю Россию. Я хочу на дачу в Уфу, в серые переулки Питера, даже в пробки на МКАДе. Но я просто боюсь, понимаешь?

Стоит отметить, что дела у музыканта действительно идут плохо. Как рассказала поклонникам в соцсетях его бывшая жена Дилара, о расставании с которой он объявил в конце апреля, причина — в переезде из России. Все проблемы, которые сейчас происходят со здоровьем, психикой, даже с браком, — все вызвано переездом из России. Все пошло после этого. Переехали — нет концертов, треки перестали в чартах так долго держаться. И все, у человека как будто жизнь кончилась. Просто все, что у него есть, кроме этих концертов, он рушит. Мол, сгорел сарай — гори и хата. Это про него сейчас. Реально все рушит, меня тоже, — призналась Дилара.

Ранее рэпер рассказал также о своих психологических проблемах и панических атаках. При этом он отмечал, что ему нравится жить в Дубае, куда он переехал после многочисленных обвинений в пропаганде наркотиков со стороны СК.

Ксения Смирнова