Мотивирующие цитаты для Козерогов

Вадим Карасев

Козероги не особо нуждаются в помощи воодушевляющих фраз, потому что у них редко появляются проблемы с мотивацией. Тем не менее, подобные проблемы произойти все же могут. На такие случаи им стоит ознакомиться с цитатами успешных людей.

Козероги относятся к самым мудрым Знакам Зодиака, поэтому описанные далее цитаты совершенно точно врежутся им в самое сердце. Они сделают Козерогов еще более сильными и готовыми сворачивать горы.

Козероги порой весьма обидчивы. Это может стать для них большой проблемой в некоторых ситуациях, поэтому нужно как можно скорее отпускать обиды и фокусироваться на чем-то хорошем. Настроить себя на это им поможет цитата, принадлежащая писателю Роберту Бролту: «Жить становится проще, когда учишься принимать извинения, которых тебе так и не принесли». Все достаточно просто — Козерогам нужно прощать людей, даже если они и пальцем о палец не ударили, чтобы исправить проблемы в отношениях. Это сэкономит массу времени, энергии и сил.

Козероги ценят стабильность, но перемены являются частью нашей с вами жизни. Если человек этого Знака Зодиака боится перемен, ему стоит вспоминать эту фразу: «В любом случае перемены придут в вашу жизнь. Они могут быть кровавыми, а могут быть прекрасными. Это зависит лишь от нас самих». Козерогам нужно самим решать, какими будут перемены в их жизни. У них хватит сил на любые изменения. Главное верить в то, что они будут благоприятными.

Козероги нередко живут вчерашним днем, постоянно анализируя прошлые ошибки. «Мы продукты своего прошлого, но мы не обязаны быть его заложниками», — так сказал писатель Рик Уоррен. Да, наши ошибки и победи формируют нас, но не нужно пытаться изменить то, что изменить попросту нельзя. Козерог, живущий настоящим и будущим — это самая сильная и продуктивная его версия.

Следующая цитата немного грустная, но от этого она не менее красива и актуальна для Козерогов: «В каждой перемене, в каждом опавшем листе есть и боль, и красота. И именно так растут новые листья». Любая потеря и проблема — это не что-то плохое. Это начало чего-то нового. Если мы теряем что-то, то только для того, чтобы обрести что-то новое и сделать свою жизнь лучше.

«Улучшаться — значит изменяться, а быть идеальным — значит меняться часто». Так сказал Уинстон Черчилль — известнейший и один из самых влиятельных политиков в истории. Его слова прекрасно помогают Козерогам, поскольку те нередко считают, что сила в постоянстве. Отчасти это так, но лишь на определенном промежутке времени. Быть собой важно, но еще важнее развивать себя и менять свое мироощущение.

«Невероятные перемены в жизни случаются, когда вы решаете взять под контроль то, что в ваших силах, вместо того, чтобы жаждать контроля над тем, что не в вашей власти». Козероги помешаны на управлении, поэтому им стоит напоминать себе о том, что далеко не все в нашей жизни происходит так, как хотим мы сами. Если менять только то, что действительно мы может поменять, не замахиваясь на какие-то недосягаемые вещи, это изменит жизнь к лучшему.

«Не беспокойтесь о неудачах. Беспокойтесь о том, что вы потеряете, если даже не попробуете». Козероги нередко боятся начать что-то новое, потому что заранее уверены в провале. Нужно пробовать новое, даже если все вокруг говорят, что это неправильно, невыгодно или нерационально. Жизненный опыт стоит превыше всего.

Козероги пытаются найти утешение в работе и делах, но это неверный подход. Иногда им нужно говорить самим себе: «Нет лучшего антидепрессанта, чем хорошая музыка, чашка чего-нибудь горячего и люди, которым не всё равно, что у тебя на душе». Всем нам нужна капелька тепла, уюта и покоя время от времени. Без этого никуда.