Надежда Бабкина показала младшую внучку - именинницу

Певица Надежда Бабкина поделилась фото внучки-красавицы. День рождения Марфы в этом году совпал с Пасхой. Надежда Бабкина похвасталась внучкой, которая выросла настоящей красавицей. Марфа выглядела настоящей принцессой в платье с пышной юбкой нежно-розового цвета. Надежда Георгиевна, как обычно, выбрала для праздника наряд сине- васильковых оттенков. Девочка появилась на свет 24 апреля 2015 года, и в этом году ее день рождения совпал с большим праздником — Пасхой. Певица посчитала, что это очень хороший знак.Марфа Бабкина «Пасха в этом году совпала с днём рождения моей младшей внучки Марфы! Это совпадение сулит удачу и считается хорошей приметой! Поэтому и кулич на праздничном столе соседствовал с именинным тортом, и пасхальные тосты перемежалась со здравицами в честь Марфы», — поделилась в своем Telegram-канале Надежда. «Какое красивое имя! Марфа! Жаль что сейчас очень редкое. Хочется пожелать : чтоб ангел-хранитель всегда был рядом с Марфой», «С праздником!» — поздравили поклонники.Надежда Бабкина с внуками «Семья должна быть большой! — говорит Бабкина. — Когда детей много — это счастье. Мне Бог не дал этого, у меня только один ребенок, но сын воплощает в жизнь то, что не удалось мне. У них с Татьяной уже трое детишек, и, дай Бог, будут еще!» Сама Надежда Бабкина уже много лет счастлива в личной жизни с Евгением Гором, который младше ее на 30 лет. Долгое время недоброжелатели говорили, что Евгений просто хочет получить наследство звезды, хотя на самом деле у него есть свой бизнес, и он сам может похвастаться высоким заработком.Надежда Бабкина с сыном, невесткой, внуками и аниматорами Пара вместе уже почти 20 лет, но до сих пор не узаконила свои отношения. Более того, Надежда призналась, что гражданские супруги живут отдельно друг от друга. Она называет это «гостевым браком». По словам Надежды, мужчине надо давать больше свободы, чтобы он чувствовал себя независимым.