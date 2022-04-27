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Настя Ивлеева рассказала о своей эмиграции, пластике и наркомании

Настя Ивлеева рассказала о своей эмиграции, пластике и наркомании
31-летняя ведущая Настя Ивлеева ответила на каверзные вопросы. Блогер не собирается уезжать из России. Звезда призналась, что никогда не хотела жить за рубежом. Говоря об этом, она процитировала трек бывшего мужа. Бывшая ведущая шоу «Орел и решка» родилась в деревне Разметелево Ленинградской области. Она училась в Санкт-Петербурге, а в 24 года переехала в Москву. Из-за специфики работы теледива объездила много стран. Однако блогерша уверяет, что ее единственный дом — это Россия. Настя заверила, что никогда не хотела и не собиралась уезжать из страны. Он процитировала строки из песни бывшего мужа, рэпера Гуфа. «Нет, не хочу! Я обожаю Россию, очень люблю людей, не важно, провинциалов или москвичей», — сказала Ивлеева.
Настя Ивлеева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Артистка ведет активный образ жизни и часто пребывает в веселом настроении. Хейтеры подозревали ее в том, что она употребляет наркотические средства. Однако звезда заявила, что не имеет к ним никакого отношения. Более того, Настя перестала пить спиртное и начала усиленно заниматься спортом. «Нет, ребята, наркотики я не использую. И вам не советую! С начала марта я вообще на лютом спортивном, ЗОЖном, скучном, осознанном, раннем и трезвом! Аж зевнула под конец», — с юмором сказала звезда. Также Ивлеева сказала, что никогда не прибегала к пластическим операциям. «Я обожаю живую внешность, мимику, морщинки! Потому очень внимательно слежу даже за тем, что делает и предлагает мне мой косметолог! Ну и проблем каких-то у меня не было с лицом, чтобы требовалась операция», — заключила ведущая.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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