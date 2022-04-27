Настя Ивлеева высказалась о своем одиночестве

Ведущая Настя Ивлеева рассказала, почему она одинока. Блогер и Элджей разошлись в июле прошлого года. После этого рэпера и ведущую видели не один раз вместе, кроме того, они частенько обмениваются милыми комментариями в социальных сетях. Из-за этого некоторые поклонники даже решили, что парочка снова воссоединилась. И вот во время стрима Насти Ивлеевой с подписчиками один фолловер неожиданно спрашивает звезду, видела ли она новую девушку экс-мужа, и как она к этому относится.Настя Ивлеева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ведущая была весьма удивлена, но постаралась выглядеть спокойной. «Никак, он свободный челик. А вообще нет, не видела!» — ответила Настя Ивлеева. Знаменитость также призналась, что у нее на личном фронте глухо. И виноват в этом якобы ее доберман, который никого к ней не подпускает.